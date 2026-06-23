Lionel Messi bricht Weltrekord: Argentinien qualifiziert sich vorzeitig für die Playoffs

Argentinien-Kapitän Lionel Messi stellte im Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 gegen Österreich (2:0) in Dallas eine historische Marke auf. Der erfahrene Stürmer erzielte einen Doppelpack und wurde damit zum erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Dieser Sieg sicherte dem amtierenden Weltmeister vorzeitig den Einzug in das Achtelfinale. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Der 38-jährige Lionel Messi schaffte es, den langjährigen Rekord von Miroslav Klose zu brechen. Nach einem spannenden Spielbeginn eröffnete Messi den Tore und traf kurz vor Spielende zum zweiten Mal, womit er seinen Status als effektivster Spieler in der Turniergeschichte festigte.

Der Weg zum Rekord und ein vergebener Elfmeter

Interessanterweise konnte Lionel Messi in der ersten Halbzeit einen Elfmeter nicht verwerten. Sein Schuss ging knapp am Pfosten vorbei. Der Spieler selbst betonte jedoch, dass dieser Fehler dem Team möglicherweise geholfen habe. Laut Goal.com äußerte sich Messi in einem Interview nach dem Spiel ungewöhnlich zu diesem Vorfall.

"Um ehrlich zu sein, ist es überraschend, wie sich die Dinge entwickelt haben. Heute hätte ich den Elfmeter nutzen können, um den Vorsprung auszubauen, aber wenn ich dann getroffen hätte, hätte ich vielleicht die nächsten zwei Tore nicht erzielt. Man weiß es nie; das Wichtigste ist die Arbeit des Teams und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden", so Lionel Messi.

Argentinien bereitet sich auf die Playoffs vor

Nachdem die argentinische Nationalmannschaft in den ersten beiden Spielen der Gruppe J sechs Punkte gesammelt hatte, ist der Einzug in die nächste Runde vorzeitig entschieden. Für die Schützlinge von Lionel Scaloni hat das letzte Gruppenspiel aus Sicht der Tabelle keine Bedeutung mehr. Dies bietet die Möglichkeit, Stammspieler zu schonen und zu regenerieren.

"Unser Plan war es, zwei Siege zu erringen. Das war nicht einfach, da bei einer Weltmeisterschaft jedes Spiel hart umkämpft ist. Wichtig ist, dass wir die Aufgabe erfüllt haben. Wir sind die argentinische Nationalmannschaft und gehen gegen jeden Gegner nur mit dem Ziel des Sieges auf den Platz", fügte der Kapitän hinzu.

In seiner letzten Weltmeisterschaft erreicht Lionel Messi nicht nur teamseitige Erfolge, sondern erklimmt auch in Bezug auf persönliche Rekorde neue Gipfel. Sein Spiel in Dallas wird zweifellos lange in Erinnerung bleiben, da er nun offiziell der größte Torschütze in der Geschichte des prestigeträchtigsten Turniers unseres Planeten ist.