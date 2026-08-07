Laut Goal.com gilt Arsenals Torhüter David Raya als aussichtsreichster Kandidat, den Goldenen Handschuh zum vierten Mal in Folge zu gewinnen und damit einen historischen Rekord in der Premier League aufzustellen. Dank seiner konstanten Leistungen und zuverlässigen Auftritte in den vergangenen Saisons entwickelte sich der spanische Torhüter nicht nur zu einer Schlüsselfigur seines Teams, sondern auch zu einem der renommiertesten Torhüter der englischen Spitzenliga. Goal.com berichtet darüber.

Der 30-Jährige kam 2023 zunächst auf Leihbasis ins Emirates Stadium und verbesserte seine Fähigkeiten innerhalb kurzer Zeit weiter, sodass er unter Mikel Arteta zum unangefochtenen Stammtorhüter wurde. In diesem Zeitraum gewann er den Goldenen Handschuh in drei aufeinanderfolgenden Saisons und hielt insgesamt in 48 Spielen sein Tor sauber.

Ein mutiger Schritt in Richtung Rekord

Bis heute haben in der Premier League nur zwei legendäre Torhüter — Petr Cech und Joe Hart — die Auszeichnung als bester Torhüter viermal gewonnen. Allerdings gelang es keinem von ihnen, dieses Ergebnis in aufeinanderfolgenden Saisons zu erreichen. Sollte David Raya die Auszeichnung am Ende der Saison 2026/27 erneut gewinnen, wäre er der erste Torhüter in der Geschichte der englischen Liga, der den Goldenen Handschuh viermal in Folge holt.

Arsenals stabile Abwehrreihe ist einer der wichtigsten Faktoren auf dem Weg zu diesem Ziel. Verteidiger wie William Saliba, Gabriel Magalhaes und Jurrien Timber lassen gegnerischen Angreifern kaum Chancen. Deshalb schätzen Experten und ehemalige Fußballer die Möglichkeiten des spanischen Schlussmanns, den Rekord zu brechen, sehr hoch ein.

Die Einschätzung der Experten und der Spielstil des Torhüters

In einem exklusiven Interview mit Goal.com äußerte sich Graham Stack, ehemaliger Torhüter von Arsenal und Mitglied der Invincibles, mit Unterstützung von Haypp zu David Raya. Er betonte, dass eine weiße Weste nicht allein das Verdienst eines Torhüters sei, sondern das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit des gesamten Teams:

Gemeinsames Vorgehen bei der Abwehr von Standardsituationen

Verteidiger werfen sich in Zweikämpfe, um den Ball abzuwehren

Diszipliniertes Verteidigen gegen Flanken der Gegner

Graham Stack ging außerdem auf David Rayas risikoreichen Spielstil ein. Seiner Ansicht nach bringt sich der spanische Torhüter zwar manchmal selbst in schwierige Situationen, doch dank seines großen Vertrauens in sich und seine Mitspieler spielt er selbst die gefährlichsten Pässe, was eine wichtige Rolle für den Erfolg des Teams spielt.