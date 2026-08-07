Milan-Trainer mit Kampfansage: Wir haben keine Angst vor unseren Rivalen

Milans neuer Cheftrainer Ruben Amorim sprach über die wichtigsten Ziele und Aufgaben der Mannschaft für die neue Saison. Der Portugiese strebt mit den Rossoneri große Erfolge an.

In einem Interview mit der renommierten italienischen La Gazzetta dello Sport sprach Amorim über das Potenzial der Mannschaft und ihre Pläne auf der europäischen Bühne.

Wir müssen daran glauben, die Europa League gewinnen zu können

Laut dem neuen Cheftrainer besteht die wichtigste Aufgabe der Mannschaft darin, sich auf jedes Spiel individuell vorzubereiten und in allen Wettbewerben um das bestmögliche Ergebnis zu kämpfen:

Das Wichtigste ist, jedem Spiel besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Unsere Mannschaft ist stark genug, um jede Partie und jeden Wettbewerb zu gewinnen. Wenn wir Schritt für Schritt auf unser Ziel hinarbeiten, können wir bedeutende Ergebnisse erreichen. Was die Europa League betrifft, müssen wir daran glauben, dass wir diesen Wettbewerb gewinnen können, sagte Amorim.

Der Plan für die Rückkehr in die Serie A und die Champions League

Bei seiner Einschätzung des Wettbewerbs in der Serie A betonte Ruben Amorim, dass ein Spitzenklub wie Milan niemals aus dem Titelrennen ausscheiden dürfe:

Die Serie A liegt ebenfalls vor uns. Einige unserer Konkurrenten haben einen gewissen Vorteil, weil ihre Trainer schon seit längerer Zeit mit ihren Mannschaften arbeiten. Aber als Milans Cheftrainer kann ich nicht sagen, dass wir nicht um den Titel kämpfen können. Vor uns liegt viel Arbeit — ein neuer Trainer und Veränderungen im Kader. Ein großer Klub wie Milan muss jedoch immer um Trophäen kämpfen. Dafür werden wir alles geben. Gleichzeitig verstehen wir sehr gut, dass die Qualifikation für die Champions League sowohl finanziell als auch aus Prestigegründen äußerst wichtig ist, schloss der Coach.

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