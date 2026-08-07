Arsenal steigt in Verhandlungen über den Transfer von Ferran Torres ein

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Arsenal steigt in Verhandlungen über den Transfer von Ferran Torres ein

Arsenal erwägt Barcelona-Angreifer Ferran Torres ernsthaft, um die Offensive vor dem Ende des Transferfensters zu verstärken. Das Team von Mikel Arteta hatte im Sommer mehrere namhafte Spieler verpflichten wollen. Nachdem die Verhandlungen mit den wichtigsten Wunschspielern jedoch erfolglos endeten, musste der Londoner Klub nach Alternativen suchen. Goal.com berichtet .

Nach Informationen von CaughtOffside beobachtet die Arsenal-Führung die Situation des Spaniers genau, um die Flügel der Offensive zu verstärken. Die Suche der Gunners auf dem Transfermarkt gestaltet sich offenbar schwierig. Obwohl der Klub im Sommer mehrere neue Spieler verpflichtet hat, ist die Suche nach einem Flügelstürmer auf Elite-Niveau für Mikel Arteta zum Problem geworden.

Rückschläge auf dem Transfermarkt und das Scheitern des ursprünglichen Plans

Die Londoner mussten im Sommer mehrere schwere Rückschläge hinnehmen. Chelsea verpflichtete Morgan Rogers, während Arsenals Bemühungen um den PSG-Star Bradley Barcola scheiterten, weil der Spieler einen Wechsel zum FC Liverpool bevorzugte. Der größte Rückschlag war jedoch das Scheitern des Transfers von Real-Madrid-Star Vinicius Junior.

Arsenal wollte davon profitieren, dass der Vertrag des brasilianischen Flügelspielers seinem Ende entgegenging. Diese Hoffnungen zerschlugen sich jedoch vollständig, nachdem der Spieler beim Klub aus Madrid einen langfristigen Vertrag bis Juni 2032 unterschrieben hatte. Infolgedessen richtete der Klub seine Aufmerksamkeit auf andere Spieler, insbesondere auf Barcelona-Angreifer Ferran Torres.

Ferran Torres’ Position und die interne Situation des Klubs

Ferran Torres, der früher für Manchester City spielte, ist Mikel Arteta bestens bekannt. Seine Vielseitigkeit in der vordersten Dreierreihe könnte für Arsenal sehr wertvoll sein. Der 26-Jährige soll außerdem im Fokus von Paris Saint-Germain stehen, bislang wurde jedoch keine offizielle Einigung erzielt.

Laut CaughtOffside-Journalist Mark Brus haben Vertreter von Arsenal Kontakt zu den Agenten des Spielers aufgenommen und darum gebeten, im Sommer über seine Situation informiert zu werden. Andere Quellen betonen, dass der Londoner Klub die Angelegenheit derzeit nur intern prüft und die Situation aus der Distanz beobachtet.

In einem Interview mit Sportico erklärte Ferran Torres selbst offen, dass der katalanische Klub zeigen müsse, wie sehr er auf seine Dienste angewiesen sei. Der spanische Fußballer räumte ein, dass ihn Angebote führender europäischer Klubs erfreuten, und fügte hinzu, dass er wegen seines laufenden Vertrags das Recht habe, über seine Zukunft selbst zu entscheiden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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