Rodri teilt Real seine Entscheidung mit: Warum er Barcelona gewählt hat

Manchester City und Spaniens Nationalspieler Rodri ist in die entscheidende Phase eingetreten. Lange Zeit galt der Mittelfeldspieler als eines der Hauptziele von Real Madrid , doch letztlich wählte er einen völlig anderen Weg.

Besonders bemerkenswert ist, dass Rodri den Klub aus Madrid nicht im Ungewissen ließ. Aus Respekt vor den Gesprächen mit Real teilte er dem Verein seine Entscheidung persönlich mit. Für Barcelona bleibt nun eine große Aufgabe — eine Einigung mit Manchester City zu erzielen.

Laut Informationen der Cadena-SER-Sendung El Larguero betonte der Berater des Spielers, Pablo Barquero, während der Verhandlungen, dass Real sich professionell und respektvoll verhalten habe.

„Aus Respekt vor Real, das sich tadellos verhalten hat, teilte Rodri dem Klub persönlich mit, dass er sich für einen Wechsel zu Barcelona entschieden hat.“

Dem Bericht zufolge hatte Madrid ein ernsthaftes Angebot für Rodri vorbereitet, und die Parteien verhandelten in den vergangenen zwei Wochen. Dennoch traf der Spieler seine endgültige Entscheidung aus persönlichen Gründen und bevorzugte das Projekt von Barcelona.

Damit ist die Situation für Real deutlich klarer: Statt Zeit darauf zu verwenden, auf eine Änderung von Rodrís Meinung zu warten, kann sich der Klub auf andere Optionen auf dem Transfermarkt konzentrieren.

Nun stehen die Verhandlungen mit Manchester City an

Rodris Zustimmung macht den Transfer nicht automatisch perfekt.

Der Vertrag des 30-jährigen Mittelfeldspielers bei Manchester City läuft bis zum 30. Juni 2027 . Deshalb muss Barcelona auch mit dem englischen Klub eine Einigung erzielen, um den Spieler zu verpflichten. Transfermarkt bewertet seinen aktuellen Marktwert mit rund 50 Millionen Euro.

Laut der britischen Presse hat City die Möglichkeit, den Spieler zu halten, noch nicht vollständig aufgegeben. Der Beginn des letzten Vertragsjahres könnte jedoch die Verhandlungsposition des Klubs beeinflussen. The Guardian berichtet, dass die Citizens ein Angebot von rund 60 Millionen Pfund in Betracht ziehen könnten.

Die zentrale Frage ist also nicht mehr Rodrís Wunsch, sondern wie viel Barcelona für ihn zu zahlen bereit ist.

Nach der Weltmeisterschaft ist sein Status erneut gestiegen

Rodris Entscheidung ist auch deshalb so interessant, weil er Barcelona nach einem der größten Turniere seiner Karriere wählen würde.

Spanien besiegte Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft 2026 mit 1:0 und wurde zum zweiten Mal in der Geschichte Weltmeister. Ferran Torres erzielte in der 106. Minute der Verlängerung das entscheidende Tor.

Rodri bestritt alle acht Spiele Spaniens bei dem Turnier und wurde von der FIFA zum besten Spieler der Weltmeisterschaft — zum Gewinner des adidas Golden Ball gekürt. Im Finale brachte er 101 von 105 Pässen an den Mann und gewann 80 Prozent seiner Duelle.

Deshalb wäre sein Transfer nicht nur die Verpflichtung eines erfahrenen Mittelfeldspielers. Barcelona würde praktisch um die Chance kämpfen, den besten Spieler der Weltmeisterschaft ins Zentrum seiner Mannschaft zu holen.

Geht seine siebenjährige Zeit bei City zu Ende?

Rodri wechselte im Sommer 2019 von Atlético zu Manchester City und wurde schnell zu einem der wichtigsten Spieler in Pep Guardiolas System.

Seine Bedeutung für City lässt sich nicht allein an Toren oder Vorlagen messen. Rodri entwickelte sich zum Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff, zum Taktgeber und zu einem Spieler, der in den größten Spielen Verantwortung übernimmt.

Bei City gewann er die Champions League, die Premier League und zahlreiche weitere Trophäen. Nachdem Rodri 2024 den Ballon d’Or gewonnen hatte, fügte er seiner Sammlung 2026 den Weltmeistertitel und die Auszeichnung als bester Spieler der Weltmeisterschaft hinzu.

Was würde sich im Zentrum von Barcelonas Mittelfeld verändern?

Sollte der Transfer zustande kommen, würden die Katalanen eine der wichtigsten Eigenschaften erhalten, nach denen sie in den vergangenen Jahren gesucht haben — einen defensiven Mittelfeldspieler, der das Spiel auch unter hohem Druck kontrollieren kann.

Rodris Stärken beschränken sich nicht auf die Balleroberung. Er:

— steuert den Übergang von der Abwehr in den Angriff;

— verliert unter Druck nur selten den Ball;

— weiß, wie man das Tempo verlangsamt oder das Spiel plötzlich beschleunigt;

— scheut sich nicht, in großen Spielen Entscheidungen zu treffen.

Die Verpflichtung eines solchen Spielers könnte bei Barcelona nicht nur die Startelf, sondern das gesamte Spielmodell der Mannschaft beeinflussen.

Die wichtigste Entscheidung ist gefallen, jetzt entscheidet der Preis

Noch vor wenigen Tagen war der Kampf zwischen Real und Barcelona um Rodri eines der Hauptthemen. Nun hat sich die Situation verändert: Die Wahl des Spielers steht fest, und der Klub aus Madrid wurde direkt informiert.

Auf Klubebene muss der Transfer jedoch noch geregelt werden.

Wenn Barcelona die Forderungen von Manchester City erfüllen kann, könnte der beste Spieler der Weltmeisterschaft im Camp Nou zu einer zentralen Figur einer neuen Ära werden.

Die größte Frage lautet nun anders: Kann Barcelona Rodrís „Ja“ in einen tatsächlichen Transfer verwandeln?

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