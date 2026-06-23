Lionel Messi bricht absoluten Weltmeisterschaftsrekord

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Lionel Messi bricht absoluten Weltmeisterschaftsrekord

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat ein neues Kapitel in der Geschichte der Weltmeisterschaften aufgeschlagen. Durch einen Doppelpack im Spiel gegen Österreich wurde der Fußballer zum besten Torschützen in der Geschichte des Turniers. Mit diesem Ergebnis brach er den Rekord des legendären deutschen Stürmers Miroslav Klose, der lange Zeit an der Spitze stand. Goal.com berichtet darüber.

In der in Dallas ausgetragenen Partie gewann Argentinien mit 2:0. Messi brach den Rekord in der 38. Minute mit seinem 17. WM-Tor und erzielte bis zum Ende des Spiels auch sein 18. Tor gegen den Gegner. Es ist anzumerken, dass Messi zu Beginn des Spiels einen Elfmeter nicht verwerten konnte, dieser Fehler ihn jedoch nicht daran hinderte, ein historisches Ergebnis zu erzielen.

Miroslav Klose: "Messi ist der Größte aller Zeiten"

Der ehemalige Stürmer der deutschen Nationalmannschaft, Miroslav Klose, äußerte sich zum Bruch seines Rekords und zeigte höchste Anerkennung für den argentinischen Star. Klose belegte seit 2014 mit 16 Toren den ersten Platz auf der Liste der WM-Torschützen.

"Ich habe immer gesagt, dass Messi nicht einfach nur ein gewöhnlicher Fußballer ist. Für mich ist Leo der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!", zitiert Goal.com die Worte von Miroslav Klose. Der ehemalige deutsche Fußballer betonte, dass Rekorde ohnehin irgendwann gebrochen werden und er sich freue, dass genau Messi dies getan hat.

Messi begann dieses Turnier in einer hervorragenden sportlichen Form. Vor dem Spiel gegen Österreich hatte er in der Partie gegen Algerien einen Hattrick erzielt und damit Klose's Marke von 16 Toren erreicht. Nun ist er mit 18 Toren zum effektivsten Spieler in der Geschichte des Turniers geworden. Dieses Ergebnis ist nicht nur ein persönlicher Rekord, sondern sicherte auch der argentinischen Nationalmannschaft den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Runde.

Der 38-jährige Stürmer, der derzeit für den Club Inter Miami spielt, zeigt weiterhin ein hohes Niveau in einem seiner letzten großen Turniere. Für den achtfachen Ballon d'Or-Gewinner ist dieser Rekord zweifellos eine der prestigeträchtigsten Errungenschaften in seiner reichen Sammlung. Die weltweite Fußballgemeinschaft verfolgt derzeit jede Bewegung von Messi mit großem Interesse.

Lionel MessiMiroslav KloseArgentinienWeltmeisterschaftRekord
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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