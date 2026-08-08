MeLe stellt Mini-PC mit vollständig passiver Kühlung vor

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MeLe stellt Mini-PC mit vollständig passiver Kühlung vor

Der moderne Technologiemarkt ist um ein neues Gerät reicher, das sich durch seine kompakte Größe und den völlig lautlosen Betrieb auszeichnet. Laut ixbt.com hat MeLe den kompakten, lüfterlosen Quieter Mini-PC mit vollständig passiver Kühlung offiziell vorgestellt. Laut Ixbt.com berichtet das Unternehmen .

Die wichtigsten Besonderheiten des Geräts sind seine Abmessungen und sein Funktionsprinzip. Der Mini-PC misst nur 150 x 105 x 40 Millimeter und erzeugt im Betrieb keinerlei Geräusche. Möglich wird dies durch den Einsatz des relativ leistungsschwachen, aber energieeffizienten Intel N150 Prozessors.

Arbeitsspeicher und Speicheroptionen

Obwohl das Gerät kompakt wirkt, hat der Hersteller seinen internen Möglichkeiten besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Nutzer können den RAM des Mini-PCs je nach Bedarf auf bis zu 32 GB erweitern.

Das neue Modell ermöglicht außerdem die Installation von zwei unabhängigen Speichergeräten. Dafür stehen ein eigener Steckplatz für eine moderne M.2 SSD sowie ein spezieller Einbauschacht für eine herkömmliche 2,5-Zoll-Festplatte oder SSD zur Verfügung. Für einen kompakten Computer ist das eine sehr gute Ausstattung.

Anschlussmöglichkeiten und Preis

Leider hat der Hersteller bisher keine Bilder veröffentlicht, die den inneren Aufbau des Geräts zeigen. Daher bleibt die Funktionsweise des Wärmeableitungssystems vorerst unbekannt. Bei den externen Schnittstellen und Anschlüssen bietet das Gerät jedoch eine ausreichende Ausstattung.

Das Gerät bietet folgende Ausstattung:

  • Wi-Fi 5 Modul für drahtlose Verbindungen
  • Drei schnelle USB 3.2 Gen2 Anschlüsse
  • microSD-Kartenleser zur Datenübertragung
  • Zwei USB 2.0 Anschlüsse
  • Zwei HDMI 2.0 Anschlüsse und ein DisplayPort 1.4 zum Anschluss von Monitoren
  • RJ45-Anschluss für die Netzwerkverbindung
Laut ixbt.com kostet die Basisversion dieses Mini-PCs mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher etwa 473 US-Dollar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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