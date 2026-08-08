Aston Villa führt Verhandlungen über den Transfer von João Palhinha

Der englische Klub Aston Villa hat offizielle Verhandlungen über die Verpflichtung von João Palhinha vom FC Bayern München aufgenommen, um den personellen Engpass im Mittelfeld zu beheben. Laut Goal.com hat der Trainer der Birminghamer, Unai Emery, den erfahrenen portugiesischen Nationalspieler als wichtigsten Kandidaten zur Verstärkung seines verletzungsgeplagten Kaders ausgemacht. Goal.com berichtet .

Die Verantwortlichen von Aston Villa haben sich offen zu dem Transfer geäußert und in einem Interview mit der deutschen Zeitung Bild bestätigt, dass die Verhandlungen laufen. Klubfunktionär Damian Viadagany zufolge haben die Parteien noch keine endgültige Einigung erzielt. Zugleich wurde betont, dass die Beziehungen zum FC Bayern München sehr gut seien.

Verletzungskrise und Probleme im Mittelfeld

Aston Villas Aktivität auf dem Transfermarkt kommt nicht von ungefähr. Der defensive Mittelfeldspieler Amadou Onana wird wegen eines Kreuzbandrisses im Knie voraussichtlich einen großen Teil der Saison verpassen. Zudem hat Youri Tielemans’ Wechsel zu Manchester United im Sommer die Optionen des Teams im zentralen Mittelfeld deutlich eingeschränkt.

Obwohl der Kader mit Spielern wie João Gomes und Johan Manzambi besetzt ist, verlangt der anspruchsvolle Spielplan in der Premier League und den europäischen Wettbewerben von Unai Emery nach einem erfahrenen Mittelfeldspieler. João Palhinha, der in der vergangenen Saison für Tottenham spielte, gilt aufgrund seiner großen Erfahrung in der Premier League als idealer Kandidat, um diese Lücke zu schließen.

Bayerns Bedingungen und die Zukunft

Laut Sky in Germany plant der FC Bayern München nicht, seinen Spieler erneut zu verleihen. Der deutsche Rekordmeister ist bereit, für den portugiesischen Mittelfeldspieler, der einst für 51 Millionen Euro verpflichtet wurde, ausschließlich Angebote für einen festen Transfer zu prüfen.

Wenn Aston Villa den Transfer abschließen will, muss der Klub finanziell einen großen Schritt machen. Für João Palhinha, der durch seine erfolgreichen Leistungen beim FC Fulham bekannt ist, würde ein Wechsel zum Klub aus Birmingham nicht nur die Rückkehr in die Premier League bedeuten, sondern auch die Chance, eine Führungsrolle in dem ambitionierten Projekt des Teams zu übernehmen.