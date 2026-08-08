Unerwartete Entlassung im Pentagon: General, der die Ukraine-Hilfe koordinierte, abgesetzt!

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Unerwartete Entlassung im Pentagon: General, der die Ukraine-Hilfe koordinierte, abgesetzt!

Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) hat einen hochrangigen General vorzeitig seines Amtes enthoben, der die Lieferung militärischer Hilfe an die Ukraine koordinierte und eine wichtige Rolle an der Ostflanke der NATO spielte.

Das berichtete der US-Sender ABC News unter Berufung auf eigene Quellen.

Radikale Entscheidung zwei Monate vor Ende der Dienstzeit

Betroffen ist der Kommandeur des 5. Korps der US-Armee, Generalleutnant Charles Constanza . Quellen zufolge verblieben ihm als Leiter des US-Militärkontingents in Polen nur noch zwei Monate bis zum Ende seiner Dienstzeit.

Zur Information: Das von General Constanza geführte 5. Korps spielt eine zentrale Rolle bei der logistischen Abwicklung und Koordinierung der militärischen Hilfe, die die USA und ihre Verbündeten der Ukraine bereitstellen, sowie bei der Führung der Truppen an den östlichen Grenzen der NATO.

Dass die Pentagon-Führung die Gründe für die überraschende Absetzung von Charles Constanza nicht offengelegt hat, sorgt für verschiedene Spekulationen.

Neuer Kommandeur bestätigt

Berichten zufolge wird Constanza ersetzt durch Generalmajor Thomas Felty . Seine Nominierung war bereits vom US-Senat bestätigt worden. Ursprünglich sollte er dieses Amt erst ab Oktober dieses Jahres übernehmen.

Aufgrund dieser Entscheidung des Pentagons musste General Felty seine Aufgaben vorzeitig übernehmen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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