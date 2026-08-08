Evloev gegen Volkanovski: Hauptkampf von UFC 333 nimmt Gestalt an

Das nächste nummerierte UFC-Turnier, UFC 333, findet am 24. Oktober dieses Jahres auf der berühmten Yas-Insel in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, statt.

Laut mit der Situation vertrauten Quellen soll der Hauptkampf des Turniers um den UFC-Titel im Federgewicht stattfinden. Der amtierende Weltmeister, der Australier Alexander Volkanovski wird dabei auf den ungeschlagenen Russen treffen, der in der Divisionsrangliste auf Platz eins steht: Movsar Evloev tritt im Octagon gegen ihn an.

Obwohl dieses mit Spannung erwartete und intensive Duell von der UFC noch nicht offiziell angekündigt wurde, betonen Insider, dass die Vereinbarung kurz vor dem Abschluss steht.

Movsar Evloev: Der Siegeszug in die Top 10

Der ungeschlagene russische Kämpfer Movsar Evloev feierte im März dieses Jahres seinen runden zehnten Sieg in der UFC. Bei einem UFC-Turnier in London besiegte er den britischen Publikumsliebling Lerone Murphy in einem hart umkämpften Duell durch Mehrheitsentscheidung. Dieser Erfolg ebnete Evloev direkt den Weg zu einem Titelkampf.

Alexander Volkanovskis Rückkehr auf den Thron

Der erfahrene australische Champion verteidigt seinen Gürtel inzwischen auf beeindruckende Weise:

Der erste Schritt: Im April vergangenen Jahres besiegte Volkanovski Diego Lopes in einem dramatischen Kampf um den vakanten Titel durch einstimmige Entscheidung und holte sich den Meisterschaftsgürtel zurück.

Überlegenheit im Rückkampf: Auch im Rückkampf im Januar dieses Jahres bezwang Alexander seinen brasilianischen Gegner vor den heimischen Fans in Australien erneut durch einstimmige Entscheidung.

Sollte sich der Bericht aus Abu Dhabi bestätigen, wird die Yas-Insel Zeuge eines weiteren historischen und hart umkämpften Titelkampfs.

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