UFC-Sensation: Superkampf zwischen Gaethje und Makhachev könnte stattfinden

UFC-Leichtgewichts-Champion Justin Gaethje Islam Makhachevkönnte seinen Titel niederlegen, um einen Superkampf gegen den Weltergewichts-Champion zu bestreiten. Das gab Manager Ali Abdelaziz bekannt, der beide bekannten Kämpfer vertritt.

Diese Aussage sorgt in der MMA-Welt und in den Sportmedien für große Diskussionen.

„Der Scheck mit den meisten Nullen“: Die offene Aussage des Managers

Ali Abdelaziz war in der neuesten Ausgabe des Podcasts „Pound 4 Pound“ zu Gast und sprach offen über Gaethjes Zukunft und die finanziell lukrativsten Optionen:

„Wenn Justin Gaethje nur einen Kampf auswählen müsste, würde ich wollen, dass er den größten Gegner und den Kampf mit dem größten Scheck neben dessen Namen wählt. Es muss nicht unbedingt ein Titelkampf zur Verteidigung seines Gürtels sein. Es könnte um die Weltergewichtskrone oder den BMF-Gürtel gehen. Entscheidend ist, wer ihm den Scheck mit den meisten Nullen anbietet. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der Top-Leichtgewichte etwas Neues zu Justin Gaethjes Vermächtnis beitragen kann. Charles Oliveira? Wie oft wurde er schon zur Aufgabe gezwungen? Arman Tsarukyan ist wahrscheinlich der schwierigste Gegner der Division und wird in Zukunft Champion. Max Holloway hat Justin besiegt – geschenkt. Aber ich denke gerade egoistisch: Wenn Justin Gaethje gegen Islam kämpfen will, kann er diesen Kampf bekommen. Warum nicht? Dann würde er den Leichtgewichtstitel niederlegen.“sagte Abdelaziz.

Wie ist die Lage? Die Pläne der Kämpfer für die nahe Zukunft

Im Juni hatte Justin Gaethje nach seinem Sieg über Ilia Topuria und dem Gewinn des Leichtgewichtstitels erklärt, dass er bis zum Jahresende nicht ins Octagon zurückkehren und sich eine Auszeit nehmen werde.

Der Weltergewichts-Champion Islam Makhachev wird dagegen in einer Woche in Philadelphia im Hauptkampf des Turniers UFC 330 seinen Titel gegen den irischen Herausforderer Ian Machado Garry verteidigen.

Sollte Makhachev seinen bevorstehenden Kampf gewinnen, steigen die Chancen auf einen Superkampf zwischen Gaethje und Makhachev Anfang 2027 weiter.

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