Einem Sportmedium zufolge zwingt Rodris überraschender Transfer Barcelona zu weitreichenden Änderungen am sportlichen Projekt. Zwar holt Cheftrainer Hansi Flick einen Topspieler in seinen Kader, doch die Verpflichtung stellt den Klub vor neue Aufgaben und beschleunigt den Kaderumbau. Goal.com berichtet .

Barcelonas Sportdirektor Deco wird weiterhin seine "magische Formel" einsetzen müssen, um die Wünsche aller Beteiligten aufeinander abzustimmen und neue Einnahmequellen zu erschließen. Rodri, dessen Einstieg ins Team bereits am Sonntag erwartet wird, wird den Konkurrenzkampf im Mittelfeld deutlich verschärfen.

Kaderumbau und die Zukunft der Nachwuchsspieler

Derzeit haben Deco und Flick während der ersten Trainingseinheiten auf dem Gelände des Spotify Camp Nou eine Reihe von Gesprächen mit den jungen Spielern geführt. Dabei wurden jedem Spieler die Anforderungen für die neue Saison und seine Zukunft offen und klar erläutert.

Einige junge Talente kennen ihr Schicksal bereits. Spieler wie Diarra, Alex Gonzalez und Gustavo werden demnach umgehend zu Barcelona Atlètic zurückkehren. Ihre Rolle in der ersten Mannschaft ist derzeit begrenzt.

Spieler auf der Suche nach neuen Klubs

Der andere Mittelfeldspieler Toni Marquez hat hingegen erkannt, dass es Zeit ist, einen anderen Klub für die Fortsetzung seiner Karriere zu finden. Für seine Entwicklung benötigt er regelmäßige Spielpraxis, doch der Kampf um Einsatzminuten im Mittelfeld von Barcelona ist äußerst hart.

Daher scheint die Suche nach einem neuen Umfeld außerhalb des Spotify Camp Nou für Marquez die richtige Entscheidung zu sein. Auch die Klubführung berücksichtigt bei der Finalisierung der Verträge die Zukunft des Spielers.

In den kommenden Tagen sind noch mehr Veränderungen im Kader zu erwarten als zunächst angenommen. Bis zum Ende des Transferfensters sollen einige Spieler verliehen werden, während andere den Klub dauerhaft verlassen.