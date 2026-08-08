Thriller in Taschkent: Bunyodkor verliert gegen OKMK und lässt im sechsten Spiel in Folge Punkte liegen

Am 16. Spieltag der usbekischen Superliga empfing Bunyodkor in einem der Spitzenspiele in Taschkent den OKMK. In einer torreichen und intensiven Partie holte die Mannschaft von Mirjalol Qosimov einen hart erkämpften Sieg.

Die Niederlage war für die «Falken» / «Mauersegler» die sechste Niederlage in Folge in der laufenden Meisterschaft und zeigte, dass sich die Krise der Mannschaft verschärft.

Comeback in Taschkent und ein Thriller mit fünf Toren

Die Partie begann mit einer offensiven Bunyodkor-Mannschaft. In der 26. Minute erzielte Dmitriy Pletnev die Führung, doch OKMK gelang noch vor der Pause ein dramatisches Comeback mit drei Toren innerhalb von nur neun Minuten:

In der 33. Minute verwandelte Siyovash Haqnazariy einen Elfmeter sicher zum Ausgleich.

In der 39. Minute brachte Nodir Abdurazzoqov die Gäste in Führung.

In der 42. Minute schließlich erzielte Aziz Xolmurodov das dritte Tor für OKMK.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 47. Minute, verkürzte Nosir Abdusalomov auf 2:3, doch die «Mauersegler» fanden nicht mehr die Kraft zum Ausgleich.

Tabellensituation: OKMK springt in die Top drei

Dank dieses wichtigen Sieges erhöhte die von Mirjalol Qosimov trainierte OKMK-Mannschaft ihr Punktekonto auf 28 und kletterte auf Rang drei der Tabelle.

Bunyodkor, das nun sechs Spiele in Folge verloren hat, bleibt mit 19 Punkten auf Rang zehn der Tabelle.

Spieldaten:

Superliga, 16. Spieltag

Bunyodkor — OKMK 2:3

8. August. Taschkent. Bunyodkor-Stadion.

Tore: Dmitriy Pletnev (26), Nosir Abdusalomov (47) — Siyovash Haqnazariy (33, Elfmeter), Nodir Abdurazzoqov (39), Aziz Xolmurodov (42).

Bunyodkor: Abdumavlon Abduljalilov, Sardor Rahmonov, Dmitriy Pletnev, Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev (Islom Anvarov, 46), Muhammad Hakimov, Shahzod Ne’matjonov (Abdulfayz Bobomurodov, 66), Muzaffar Olimjonov (Abdulqodir Mirfayziyev, 86), Nosir Abdusalomov, Shamsiddin Tursunmahamadov, Azizbek To‘lqinbekov (Muhammadali Adhamov, 83).

OKMK: Javohir Ilyosov, Shahzod Toirov, Giorgi Papava, Avaz O‘lmasaliyev (Abror Karimov, 46), Dilshod Ahmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 72), Asad Sobirjonov (Ivan Peshich, 72), Nodir Abdurazzoqov (Hazrat Tursunqulov, 83), Saidafzal Ahrorov, Arixiro Sentoku, Siyovash Haqnazariy.

Verwarnungen: Aziz Xolmurodov (54).

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