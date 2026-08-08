Thiago Almada verlässt Atlético Madrid und schließt sich River Plate an

Der argentinische Mittelfeldspieler Thiago Almada wird seine Karriere in seiner Heimat fortsetzen. Laut Goal.com haben Atlético Madrid und der Klub River Plate aus Buenos Aires offiziell eine Einigung über den Transfer des Spielers erzielt. Die Entscheidung beendet das jüngste Europa-Kapitel des Argentiniers und bringt ihn zurück in seine Heimat. Goal.com berichtet dies.

Thiago Almada war im vergangenen Sommer zum Madrider Klub gewechselt. Seine erste und einzige Saison beim Hauptstadtklub dauerte jedoch nicht so lange, wie er erwartet hatte. Während seiner kurzen Zeit in La Liga kämpfte der Mittelfeldspieler um einen Platz in der Startelf und kam in allen Wettbewerben insgesamt 40-mal zum Einsatz.

Seine einzige Saison in Europa

Berichten zufolge erzielte Thiago Almada in seiner einzigen Saison bei Atlético vier Tore und zwei Vorlagen. Obwohl seine Leistungen dem Trainerstab nicht verborgen blieben, kamen beide Seiten zu dem Schluss, dass es für den Spieler am besten sei, seine Karriere in der argentinischen Liga fortzusetzen.

Die finanziellen Details des Transfers wurden zwar nicht bekannt gegeben, die Vereinbarung wurde jedoch offiziell bestätigt. River Plate begrüßte die Rückkehr des talentierten Spielers unterdessen mit großer Freude und plant, ihn zu einem der wichtigsten Spieler im Kader zu machen.

Die offizielle Reaktion des Klubs

Der Madrider Klub veröffentlichte auf seiner offiziellen Website eine Erklärung und dankte dem Spieler. Darin hieß es: “Atlético Madrid wünscht Thiago Almada in seiner beruflichen Karriere und seinem Privatleben großen Erfolg.”

Der Transfer eröffnet dem Argentinier ein neues Kapitel. Nach seiner Rückkehr in die Heimat erhält er die Möglichkeit, bei River Plate weiterhin auf hohem Niveau zu spielen und seine Erfahrung auf der internationalen Bühne in den Dienst der Mannschaft zu stellen.