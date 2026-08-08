Thiago Almada verlässt Atlético Madrid und schließt sich River Plate an

·86·Sport
Thiago Almada verlässt Atlético Madrid und schließt sich River Plate an

Der argentinische Mittelfeldspieler Thiago Almada wird seine Karriere in seiner Heimat fortsetzen. Laut Goal.com haben Atlético Madrid und der Klub River Plate aus Buenos Aires offiziell eine Einigung über den Transfer des Spielers erzielt. Die Entscheidung beendet das jüngste Europa-Kapitel des Argentiniers und bringt ihn zurück in seine Heimat. Goal.com berichtet dies.

Thiago Almada war im vergangenen Sommer zum Madrider Klub gewechselt. Seine erste und einzige Saison beim Hauptstadtklub dauerte jedoch nicht so lange, wie er erwartet hatte. Während seiner kurzen Zeit in La Liga kämpfte der Mittelfeldspieler um einen Platz in der Startelf und kam in allen Wettbewerben insgesamt 40-mal zum Einsatz.

Seine einzige Saison in Europa

Berichten zufolge erzielte Thiago Almada in seiner einzigen Saison bei Atlético vier Tore und zwei Vorlagen. Obwohl seine Leistungen dem Trainerstab nicht verborgen blieben, kamen beide Seiten zu dem Schluss, dass es für den Spieler am besten sei, seine Karriere in der argentinischen Liga fortzusetzen.

Die finanziellen Details des Transfers wurden zwar nicht bekannt gegeben, die Vereinbarung wurde jedoch offiziell bestätigt. River Plate begrüßte die Rückkehr des talentierten Spielers unterdessen mit großer Freude und plant, ihn zu einem der wichtigsten Spieler im Kader zu machen.

Die offizielle Reaktion des Klubs

Der Madrider Klub veröffentlichte auf seiner offiziellen Website eine Erklärung und dankte dem Spieler. Darin hieß es: “Atlético Madrid wünscht Thiago Almada in seiner beruflichen Karriere und seinem Privatleben großen Erfolg.”

Der Transfer eröffnet dem Argentinier ein neues Kapitel. Nach seiner Rückkehr in die Heimat erhält er die Möglichkeit, bei River Plate weiterhin auf hohem Niveau zu spielen und seine Erfahrung auf der internationalen Bühne in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

Thiago AlmadaAtlético MadridRiver PlateTransferArgentinien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lee Dixon: Arsenal profitierte von der Situation rund um den Vinícius-TransferLee Dixon: Arsenal profitierte von der Situation rund um den Vinícius-TransferHeute, 13:34Randal Kolo Muani Erklärt die Gründe für sein Scheitern bei TottenhamRandal Kolo Muani Erklärt die Gründe für sein Scheitern bei TottenhamHeute, 13:30Inter intensiviert Gespräche über den Transfer von Curtis JonesInter intensiviert Gespräche über den Transfer von Curtis JonesHeute, 13:17Real Madrid spricht Kolumbien nach dem Erdbeben sein Mitgefühl ausReal Madrid spricht Kolumbien nach dem Erdbeben sein Mitgefühl ausHeute, 13:13Alessandro Costacurta: „Milan“ kann in die Champions League zurückkehrenAlessandro Costacurta: „Milan“ kann in die Champions League zurückkehrenHeute, 12:59Real Madrids Umbruch: Wer kam und wer ging?Real Madrids Umbruch: Wer kam und wer ging?Heute, 12:46
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)