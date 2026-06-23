Giovanni Malago zum Präsidenten des italienischen Fußballverbandes gewählt

Ein neuer Präsident für den italienischen Fußballverband wurde gewählt. Giovanni Malago wird nun die Organisation leiten. Zuvor war er als Präsident des italienischen Nationalen Olympischen Komitees tätig.

Bei der Wahl in Rom erhielt Malago 68,58 % der Stimmen der Delegierten. Sein einziger Konkurrent war Giancarlo Abete. Gemäß den Wahlergebnissen ließ Malago seinen Gegner weit hinter sich.

Giovanni Malago übernimmt das Amt des Verbandspräsidenten von Gabriele Gravina. Gravina leitete die Organisation von 2018 bis zum Frühjahr 2026.