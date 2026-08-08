Ramazon Temirov in Tokio in der Ecke seines Bruders Azizbek: Das Ziel ist ein Titelkampf

Usbekistans UFC-Kämpfer Ramazon Temirov wird diesmal nicht selbst ins Oktagon steigen, übernimmt aber eine wichtige Aufgabe. Am 11. August wird er in Tokio als Cornerman seines Bruders Azizbek Temirov dabei sein.

Für Azizbek ist dies kein gewöhnlicher nächster Kampf. Ihm gegenüber steht Joji Goto, der bereits um den RIZIN-Meisterschaftsgürtel gekämpft hat. Ramazon zufolge könnte ein überzeugender Sieg gegen den japanischen Sportler seinen Bruder sehr nahe an einen Titelkampf bringen.

Warum reiste Ramazon Temirov nach Tokio?

Ramazon Temirov erklärte im Gespräch mit Olamsport.com den Hauptgrund für seine Reise mit seinem Bruder nach Japan.

„Mein Bruder kämpft am 11. August. Der Grund, warum ich mich diesem Kampf angeschlossen habe, ist, an seiner Seite zu stehen und ihn zu motivieren. Sein Gegner ist stark. Er hat bereits um einen Titel gekämpft. Wenn Azizbek diesen Kampf hoffentlich überzeugend beendet, kommt er einem Titelkampf näher.“

Während Ramazon im UFC-Oktagon große Erfahrung gesammelt hat, wird seine Aufgabe diesmal darin bestehen, seinem Bruder während des Kampfes Ratschläge zu geben, die Situation von außen zu analysieren und ihn in wichtigen Momenten mental zu unterstützen.

Für die Temirov-Brüder ist diese Situation nichts Neues. Früher stand auch Azizbek bei Ramazons UFC-Kämpfen in dessen Ecke. Nun werden die Rollen getauscht.

Joji Goto ist tatsächlich eine ernsthafte Prüfung

Ramazon bezeichnet seinen Gegner nicht ohne Grund als „ernst“.

Der 30-jährige Joji Goto hat im professionellen MMA 19 Siege und 9 Niederlagen verbucht. Neun seiner Siege errang er durch K.o. oder technischen K.o., vier weitere durch Submission.

Besonders wichtig: Im April dieses Jahres kämpfte Goto beim Turnier RIZIN LANDMARK 13 um den Meisterschaftsgürtel – nicht im Federgewicht, sondern im Bantamgewicht um den Titel gegen Danny Sabatello. Im auf drei Runden angesetzten Duell verlor der Japaner durch einstimmige Kampfrichterentscheidung.

Azizbek steht somit kein gewöhnlicher Gegner im Kampf um Ranglistenpunkte gegenüber, sondern ein Sportler, der erst kürzlich an einem Titelkampf teilgenommen hat.

Azizbek verfügt über eine gefährliche Waffe – den K.o.

Der 27-jährige Azizbek Temirov weist aktuell eine Profibilanz von 6 Siegen und 2 Niederlagenauf.

Bemerkenswert ist, dass alle sechs seiner Siege durch K.o. oder technischen K.o. zustande kamen. Das zeigt, dass Temirov einen Kampf mit einem einzigen Treffer oder einer kurzen Kombination wenden kann.

Azizbek kämpfte zuletzt am 12. April beim Turnier RIZIN LANDMARK 13 und schlug Ryuya Fukuda in der zweiten Runde durch Schläge k.o. Nun trifft er auf einen deutlich erfahreneren Gegner, der den Druck eines Titelkampfs bereits erlebt hat.

Auch stilistisch verspricht dieses Duell interessant zu werden: Temirov verfügt über starke Schlagkraft für vorzeitige Siege, während Goto 28 Profikämpfe bestritten hat und sich auf unterschiedliche Kampfszenarien einstellen kann.

Ein Sieg könnte die Tür zu einem Titelkampf öffnen

Für Azizbek wäre ein Sieg über Goto mehr als nur eine weitere Zahl in seiner Bilanz.

Da der Japaner im April um den Titel kämpfte, könnte ein Sieg gegen ihn die Position des usbekischen Kämpfers in RIZINs Bantamgewicht deutlich verbessern.

Vor allem wenn der Kampf, wie Ramazon sagt, „schön“ endet – also überzeugend oder vorzeitig –, hätte Azizbek ein starkes Argument für die nächsten großen Kämpfe.

Für Temirov gibt es noch einen weiteren wichtigen Faktor: Der Kampf findet in Japan, im Heimatland des Gegners, statt. Deshalb kann es umso wichtiger sein, die Entscheidung vor dem Urteil der Punktrichter herbeizuführen.

Wann und wo findet RIZIN 54 statt?

Das Turnier RIZIN 54 findet am 11. August in der Toyota Arena Tokyo in Tokio statt Laut offiziellen RIZIN-Angaben soll die Veranstaltung um 14:00 Uhr Ortszeit beginnen.

Der Kampf zwischen Azizbek Temirov und Joji Goto steht ebenfalls auf der offiziellen Card. Laut Sherdog wird das Duell im Bantamgewicht ausgetragen.

Damit steht der Familie Temirov am 11. August in Tokio ein wichtiger Abend bevor: Azizbek wird im Käfig stehen, Ramazon in seiner Ecke.

Sollte Azizbek Goto besiegen, der bereits um den Titel gekämpft hat, könnte die nächste Frage schon ganz anders lauten: Wird Temirovs nächster Kampf um den RIZIN-Gürtel gehen?

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