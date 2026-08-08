Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte am Abend des 7. August Belgrad und traf den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Dies gilt als der erste historische Besuch eines ukrainischen Staatschefs in Serbien seit dem Beginn der groß angelegten russischen Invasion im Jahr 2022.

Das Treffen in Belgrad, das eine neutrale Position zwischen der Europäischen Union und Russland zu wahren versucht, steht im Fokus von Politikern weltweit.

„Wir haben den bilateralen Dialog begonnen“: Erste Details

Nach dem Treffen schrieb Wolodymyr Selenskyj auf seiner Social-Media-Seite: „Wir haben in Serbien den bilateralen Dialog begonnen“, — kommentierte er kurz.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić betonte seinerseits, dass der Besuch die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf eine neue Ebene heben werde. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen folgende wichtige Themen:

Wirtschaft und Energie: Bilateraler Handel und Zusammenarbeit im Energiesektor;

Sicherheit: Regionale Stabilität und Sicherheitsgarantien;

Integration in die Europäische Union: Die Beziehungen der beiden Staaten zur EU.

Nach Angaben des Pressedienstes des serbischen Präsidenten werden die offiziellen Verhandlungen am 8. August im Präsidentenpalast in Belgrad fortgesetzt. Zum Abschluss der Gespräche werden die Staatschefs eine gemeinsame Pressekonferenz für Medienvertreter abhalten. Zudem soll Selenskyj den serbischen Ministerpräsidenten Đuro Macut treffen.

Geopolitischer Kontext: Serbiens „komplizierte“ Position

Serbien ist eines der wenigen Länder Europas, die enge Beziehungen zu Russland unterhalten. Belgrad hat seit 2022 keine Sanktionen gegen Moskau verhängt und setzt die aktive Zusammenarbeit im Energiesektor fort.

Ein beachtenswerter Fakt: Präsident Aleksandar Vučić hat Wladimir Putin seit 2022 mehrfach getroffen, unter anderem nahm er am 9. Mai 2025 an der Siegesparade in Moskau teil. Deshalb übt die EU regelmäßig Druck auf Belgrad im Zusammenhang mit dem Beitrittsprozess aus.

Ein starkes Signal an Moskau

Obwohl Selenskyj und Vučić sich bisher dreimal getroffen haben – 2023 in Chișinău und Athen sowie 2025 in Odessa –, ist der Besuch in Serbien von besonderer Bedeutung.

Laut einer von AFP zitierten hochrangigen ukrainischen Quelle wird Selenskyjs Ankunft in Belgrad als ein sehr wichtiges und schmerzhaftes politisches Signal für die russische Führung bewertet.

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