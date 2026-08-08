Husanovs neues Gehalt bei Manchester City enthüllt

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Husanovs neues Gehalt bei Manchester City enthüllt

Der usbekische Verteidiger Abdukodir Husanov des englischen Klubs Manchester City hat einen neuen Vertrag mit dem Verein unterschrieben. Die finanziellen Details wurden bekannt. Der 22-jährige Fußballer unterzeichnete im Juli dieses Jahres einen Vertrag mit dem Klub aus Manchester, der bis zum 30. Juni 2031 läuft und eine Laufzeit von fünf Jahren hat .

Laut dem Portal Capology beträgt Husanovs garantiertes Jahresgehalt 5,2 Millionen Pfund. Das bedeutet, dass der Fußballer 100.000 Pfund pro Woche verdient. Damit beläuft sich das garantierte Gesamteinkommen des Verteidigers über die fünfjährige Vertragslaufzeit auf 26 Millionen Pfund.

Der Vertrag sieht zudem leistungsabhängige Bonuszahlungen vor. Werden die festgelegten Bedingungen erfüllt, kann Husanov zusätzlich 25.000 Pfund pro Woche, also weitere 1,3 Millionen Pfund pro Jahr verdienen.

Unter Einbeziehung aller Boni könnte das maximale Jahreseinkommen des usbekischen Verteidigers 6,5 Millionen Pfund erreichen.

Zur Information: Der Spieler mit dem höchsten Grundgehalt im Kader vonManchester City ist der norwegische Stürmer Erling Haaland. Er verdient 525.000 Pfund pro Woche.

Zu den weiteren Topverdienern des Klubs gehören Jack Grealish — 300.000 Pfund, Omar Marmoush — 295.000 Pfund, Phil Foden — 280.000 Pfund sowie Gianluigi Donnarumma — 265.000 Pfund pro Woche.

Damit sichert Husanovs neuer Vertrag nicht nur seine Zukunft bei Manchester City für mehrere weitere Jahre, sondern zeigt auch, dass der usbekische Fußballer bei einem der stärksten Klubs Englands ein beachtliches Gehalt erhält.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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