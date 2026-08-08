Liverpool leiht Barcelonas Verteidiger Ronald Araújo aus

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Liverpool leiht Barcelonas Verteidiger Ronald Araújo aus

Der englische Klub Liverpool hat eine Einigung erzielt, Barcelonas Innenverteidiger Ronald Araújo bis zum Saisonende auszuleihen. Laut dem renommierten Sportjournalisten Fabrizio Romano steht der uruguayische Nationalspieler kurz vor dem Wechsel in die Premier League, um regelmäßige Einsatzzeit zu erhalten und seine Form wiederzufinden. Goal.com berichtet .

Die vergangene Saison verlief für den katalanischen Klub alles andere als stabil. Nachdem er unter Hansi Flick seinen Platz in der Startelf verloren hatte und im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026 nicht genügend Spielpraxis sammeln konnte, gilt der Wechsel an die Merseyside als gute Gelegenheit für den Verteidiger, seine Karriere neu zu starten.

Details des Deals und die Positionen der Klubs

Fabrizio Romano bestätigte in seinen sozialen Netzwerken, dass zwischen den Klubs eine mündliche Einigung erzielt worden sei und der Transfer von Barcelonas Sportdirektor Deco genehmigt wurde. Diese Entscheidung ermöglicht es dem katalanischen Klub, seine Gehaltskosten zu senken und den Kader vor der neuen Saison weiter zu verstärken.

Die Vereinsführung des FC Barcelona arbeitet aktiv an der Erneuerung der Abwehr. Pau Cubarsí und Eric García sollen nun in Hansi Flicks taktischem System wichtigere Rollen übernehmen. Die Blaugrana planen ihrerseits, mehr Balance in den Kader zu bringen.

Eine neue Chance für Liverpool

Bei Liverpool könnten Ronald Araújos körperliche Voraussetzungen, seine Schnelligkeit und seine Stärke im Luftkampf ihn zu einem idealen Partner für Virgil van Dijk machen. Die Anpassung an das hohe Tempo und die taktischen Anforderungen des englischen Fußballs wird dem uruguayischen Verteidiger große Verantwortung abverlangen.

Derzeit arbeiten beide Klubs daran, die Formalitäten abzuschließen. Wenn alle administrativen Schritte erfolgreich beendet werden, absolviert der Spieler den Medizincheck, stößt zum Trainingslager der Saisonvorbereitung und soll in den Freundschaftsspielen seines neuen Teams zum Einsatz kommen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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