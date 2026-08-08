Ismaël Bennacer verabschiedet sich von Milan und wechselt nach Katar

Der italienische Klub Milan hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Ismaël Bennacer im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Der 28-jährige Algerier, der die Mannschaft als ablösefreier Spieler verließ, wird seine Karriere beim katarischen Klub Al-Gharafa fortsetzen, berichtet Goal.com .

Die Entscheidung beendet die fünfjährige Zeit des erfahrenen Mittelfeldspielers im San Siro. Seit seinem Wechsel von Empoli zu Milan im Jahr 2019 absolvierte Bennacer insgesamt 178 Spiele für den Klub. Er gehörte zu den wichtigsten Säulen von Stefano Piolis Mannschaft, die in der Saison 2021/22 die italienische Meisterschaft gewann.

Verletzungen und Leihstationen

Die vergangenen Jahre waren für den Fußballer von Rückschlägen geprägt. Wegen einer schweren Knieverletzung konnte er seit Februar 2025 keine Pflichtspiele für Milan bestreiten. In den vergangenen 18 Monaten spielte er auf Leihbasis für Marseille und Dinamo Zagreb.

Seit 2019 haben nur sechs Spieler mehr Einsätze als Bennacer absolviert. Rafael Leão führt diese Liste mit 291 Spielen an. Wiederkehrende Verletzungen und Veränderungen im Kader machten den Abschied des Spielers von Milan jedoch unvermeidlich.

Emotionaler Abschied und ein neues Ziel

Der Fußballer wandte sich über die sozialen Medien an die Fans und sprach ihnen seinen tiefen Dank aus., erklärte er in seiner Videobotschaft.

Bennacer ergänzte, dass er dieses Trikot mehr als fünf Jahre lang mit Stolz getragen habe und der Gewinn des Scudetto zu den schönsten Erinnerungen seiner Karriere gehöre. Nun schlägt er bei Al-Gharafa unter Pedro Martins ein neues Kapitel auf.

Milan, inzwischen von Ruben Amorim trainiert, setzt seine Saisonvorbereitungstour durch Asien fort. Das Team soll in Indonesien ein Freundschaftsspiel gegen Chelsea bestreiten und anschließend in Polen gegen Manchester United antreten. Die Rossoneri starten am 23. August mit einem Auswärtsspiel gegen Torino in die neue Serie-A-Saison 2026/27.