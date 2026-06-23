Erling Haaland Doppel bringt Norwegen nach 26 Jahren zurück in die Playoffs

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Erling Haaland Doppel bringt Norwegen nach 26 Jahren zurück in die Playoffs

Die norwegische Nationalmannschaft hat sich mit einem 3:1-Sieg gegen Senegal in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft vorzeitig ein Ticket für das Viertelfinale gesichert. Dieses Ergebnis ist für die Skandinavier von historischer Bedeutung, da das Team zuletzt 1998 beim Turnier in Frankreich den Gruppenausstieg geschafft hatte. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Die Begegnung in einem prächtigen Stadion in New York wurde als Sternenduell gefeiert. Obwohl Namen wie Erling Haaland, Sadio Mane und Martin Ødegaard auf dem Platz standen, wurde das Spiel maßgeblich von unerwarteten Helden und Fehlern in der senegalesischen Defensive entschieden. In der 43. Minute nutzte der eingewechselten Marcus Pedersen einen Fehler von Kalidou Koulibaly aus und eröffnete den Spielstand.

Erling Haalands historischer Rekord

Zu Beginn der zweiten Halbzeit betrat einer der gefährlichsten Stürmer der Welt, Erling Haaland, die Bühne. Nach einer präzisen Vorlage von Martin Ødegaard überlistete er Torhüter Edouard Mendy und erhöhte auf 2:0. Obwohl Ismaila Sarr für Senegal den Rückstand verkürzte, zerstörte Haalands zweites Tor die Hoffnungen der Afrikaner endgültig.

Laut Opta Sports ist Erling Haaland der sechste Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaft, der in seinen ersten beiden Spielen jeweils einen Doppel erzielte. Damit reiht er sich in die Reihe von Stars wie Harry Kane (2018) und dem legendären Just Fontaine (1958) ein. Der norwegische Stürmer ließ die gegnerischen Verteidiger mit seiner physischen Überlegenheit und Kaltblütigkeit chancenlos.

Die senegalesische Nationalmannschaft kämpfte bis zum Ende des Spiels. In der Nachspielzeit traf Sarr erneut zum 3:2, doch dies reichte nicht aus, um den Norwegern den Sieg zu entreißen. Dass die senegalesische Mannschaft seit Turnierbeginn aufgrund interner Konflikte und Unruhen im Rampenlicht stand, wirkte sich auch auf ihr Spiel aus.

Derzeit führen Norwegen und Frankreich ihre Gruppe mit der gleichen Punktzahl an. Aufgrund des Tordifferenz liegen die Norweger auf dem zweiten Platz. Das entscheidende Spiel um den Gruppensieg findet diesen Freitag zwischen diesen beiden Giganten statt. Für Norwegen ist dies eine großartige Gelegenheit, ihre Kräfte vor den Playoffs erneut zu testen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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