Norwegen besiegt Senegal dank Haaland-Doppelpack

Die norwegische Nationalmannschaft besiegte Senegal im zweiten Spieltag der Gruppe I der Weltmeisterschaft 2026 mit 3:2. In der Begegnung in einem Stadion in New Jersey (Metropolregion New York) trafen für Norwegen Markus Holmgreen Pedersen und Erling Haaland. Ismaïla Sarr erzielte beide Tore für Senegal.

Die Führung fiel in der 43. Minute durch Markus Holmgreen Pedersen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Erling Haaland in der 48. Minute den Vorsprung. Fünf Minuten später erzielte Ismaïla Sarr den ersten Treffer für Senegal.

In der 58. Minute traf Haaland erneut und sicherte sich einen Doppelpack. Senegal kämpfte bis zum Ende und verkürzte in der 93. Minute durch Sarrs zweiten Treffer. In der verbleibenden Zeit änderte sich das Ergebnis nicht mehr.

Statistisch gesehen kontrollierte Senegal den Ball stärker. Das afrikanische Team hielt eine Ballbesitzquote von 57 %, Norwegen 43 %. Senegal spielte 464 Pässe mit einer Genauigkeit von 90 %. Norwegen absolvierte 347 Pässe mit einer Quote von 79 %.

Senegal gab 17 Schüsse ab, Norwegen 12. Bei den Schüssen aufs Tor waren beide Teams mit jeweils sechs Treffern gleichauf. Bei den Eckbällen war Norwegen mit 5:4 im Vorteil.

Norwegen beging 13 Fouls, Senegal fünf. Es wurden keine gelben oder roten Karten gezeigt. Die senegalesischen Spieler standen viermal im Abseits, während Norwegen keine Abseitsstellung verzeichnete.

Nach diesem Ergebnis belegt Norwegen mit sechs Punkten aus zwei Spielen den zweiten Platz der Gruppe. Frankreich hat ebenfalls sechs Punkte, liegt aber aufgrund des Tordifferenz-Vorteils auf dem ersten Platz. Senegal und Irak haben bisher keine Punkte gesammelt.