Kinder, die im Jar-Stadion mit Ronaldo posierten, könnten heute gegen ihn spielen

2009. Jar-Stadion in Taschkent. Während des Besuchs von Cristiano Ronaldo in Usbekistan posierte er für ein Erinnerungsfoto mit Trainees der Bunyodkor-Akademie. Der Autor dieser Aufnahme ist Anvar Ilyosov.

17 Jahre später haben zwei der Kinder von diesem Foto die Chance, gegen Ronaldo auf den Platz zu treten. Sie sind nicht mehr die Jugendlichen, die den portugiesischen Fußballer vom Spielfeldrand aus beobachteten, sondern könnten ihm in der usbekischen Nationalmannschaft gegenüberstehen.

Die Kinder, die an jenem Tag mit Ronaldo im selben Bild standen, könnten heute auf den Platz gehen, um ihn zu besiegen.

Usbekistan spielt am 23. Juni in der zweiten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft gegen Portugal. Die Begegnung in Houston beginnt um 22:00 Uhr Taschkent-Zeit.