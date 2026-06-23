Eldor Shomurodov: Wir werden ohne Druck und mit Zuversicht gegen Portugal spielen

Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, nahm an einer Pressekonferenz vor dem wichtigen Spiel gegen Portugal in der zweiten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 teil.

Der erfahrene Stürmer betonte, dass kein übermäßiger Druck auf der Nationalmannschaft laste, was es den „Weißen Wölfen“ ermöglichen werde, sich auf dem Platz freier und selbstbewusster zu bewegen.

"Natürlich haben wir keinen Druck. Deshalb denke ich, dass es für uns einfacher sein wird als für Portugal", sagte Shomurodov.

Laut dem Kapitän hat sich in der usbekischen Nationalmannschaft ein sehr gutes und geschlossenes Team gebildet. Da die Spieler ihr WM-Debüt bereits hinter sich haben, ist die Nervosität und Unsicherheit vor dem ersten Spiel deutlich gesunken.

Obwohl das Ergebnis gegen Kolumbien nicht wie erwartet ausfiel, gewann das Team Vertrauen in seine Fähigkeiten und zeigte, dass es auf Weltmeisterschaftsniveau würdig mithalten kann.

"Wir haben ein großartiges Team gebildet. Nach dem ersten Spiel ist Zuversicht entstanden, wir haben bereits debütiert. Morgen werden wir für ein gutes Ergebnis auf den Platz gehen", betonte er.

Shomurodov sagte zudem, dass das Ergebnis Portugals aus der ersten Runde die Pläne der usbekischen Spieler nicht beeinflusst habe. Seiner Meinung nach sei es derzeit nicht an der Zeit, zu viel über die Punkte anderer Teams oder die Turniertabelle nachzudenken.

"Wir haben dem Ergebnis unseres Gegners aus der ersten Runde keine Bedeutung beigemessen. Vielleicht werden wir diese Angelegenheit nach der dritten Runde besprechen. Jetzt ist das Wichtigste für uns das nächste Spiel", sagte der Nationalmannschaftskapitän.

Über das Spiel gegen Kolumbien sprach Shomurodov und gab zu, dass einige taktische Anweisungen in der ersten Halbzeit nicht vollständig umgesetzt wurden. Dies habe seiner Meinung nach zu Fehlern auf dem Platz geführt und dem Gegner Möglichkeiten eröffnet.

Das Team wird nun versuchen, diese Mängel im Spiel gegen Portugal nicht zu wiederholen. Die „Weißen Wölfe“ streben danach, den Ball mehr zu kontrollieren, ihren eigenen Stil zu zeigen und gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor zu schaffen.

"Ich denke, in der ersten Halbzeit gegen Kolumbien unterliefen uns Fehler, weil wir die Anweisungen des Trainers nicht vollständig ausführen konnten. Morgen werden wir versuchen, solche Fehler zu vermeiden, unser Spiel zu zeigen, den Ball mehr zu kontrollieren und Chancen zu kreieren", sagte Shomurodov.

Sardor gab außerdem bekannt, dass die psychische und physische Verfassung der Spieler gut sei. Er merkte an, dass Nervosität vor einem WM-Spiel natürlich sei, aber sobald der erste Pfiff des Schiedsrichters ertönt, richte sich die gesamte Aufmerksamkeit auf das Spiel.

"Alles ist gut. Nervosität ist ein natürlicher Zustand. Aber sobald wir in der ersten Minute den Platz betreten, sind diese Gefühle vergessen", sagte der Stürmer.

Shomurodov ging auch auf das gegenseitige Verständnis auf dem Platz mit seinem Teamkollegen Abbosbek Fayzullayev ein. Dass die beiden Spieler auch auf Vereinsebene zusammen spielen und viel Zeit gemeinsam im Training verbringen, wirkt sich positiv auf ihre Abstimmung aus.

"Abbos und ich spielen auch im Verein zusammen. Im Training sind wir immer beieinander. Deshalb kann ich sagen, dass wir uns sehr gut verstehen", sagte der Kapitän.

Nach Meinung von Shomurodov werden im Spiel gegen Portugal Teamarbeit, Disziplin und gegenseitige Unterstützung wichtiger sein als das Können einzelner Spieler.

"Das Wichtigste ist, als eine geschlossene Mannschaft zu agieren und nach einem guten Ergebnis zu streben", betonte er.

Das Spiel gegen Portugal wird eine weitere große Prüfung für die usbekische Nationalmannschaft sein. Obwohl der Gegner sternenbesetzt ist und zu den Favoriten des Turniers zählt, beabsichtigen die „Weißen Wölfe“, ohne Angst, mit Zuversicht und für ein positives Ergebnis auf den Platz zu gehen.