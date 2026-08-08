Samsung ISOCELL HPC: 200-MP-Sensor für Aufnahmen ohne Frame-Skipping

Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat offiziell seinen neuen 200-Megapixel-Sensor ISOCELL HPC für Flaggschiff-Smartphones vorgestellt. Laut ixbt.com ist dieses fortschrittliche Bauteil das erste Modell des Unternehmens mit DeepPix-Architektur. Es soll die HDR-Qualität, den Digitalzoom sowie Aufnahmen bei wenig Licht und Videoaufnahmen mit Mobilgeräten deutlich verbessern. Ixbt.com berichtet, dass die Meldung.

Der neue Sensor verfügt über ein optisches Format von 1/1,3 Zoll, wobei jeder Pixel 0,6 mkm groß ist. Die maximale Auflösung der mit ISOCELL HPC aufgenommenen Bilder beträgt 16.384 × 12.288 Pixel. Die wichtigste Innovation des Sensors ist die DeepPix-Architektur mit der Front-Deep-Trench-Isolation-Technologie, die die von jedem Pixel aufnehmbare Ladungsmenge deutlich erhöht.

Technische Möglichkeiten und Vorteile der neuen Architektur

Nach Angaben des Herstellers ist die Full Well Capacity gegenüber Sensoren der vorherigen Generation um 60 Prozent gestiegen. Dadurch lassen sich Details in hellen und dunklen Bildbereichen gleichzeitig bewahren, Bildrauschen reduzieren und der Dynamikumfang erweitern. Besonders deutlich zeigt sich diese Verbesserung bei kontrastreichen Szenen, etwa Aufnahmen gegen die Sonne, hellem Himmel oder nächtlichen Straßenlaternen.

Samsung hat in einem Sensor dieser Art außerdem erstmals einen 16-Bit-HDR-Modus für Einzelbilder integriert. Der Sensor kann mithilfe eines einzigen Bildes einen erweiterten Dynamikumfang liefern, ohne mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen zusammenzufügen. Laut dem Unternehmen ist die Menge an Farbinformationen in diesem Modus viermal höher als bei herkömmlichen HDR-Lösungen.

Digitalzoom und professionelle Bildverarbeitung

ISOCELL HPC unterstützt 1x-, 1,5x-, 2x-, 3x- und 4x-Zoommodi direkt auf Sensorebene.

Außerdem wurden die Tetra2pixel-Technologie zum Zusammenlegen von Pixeln sowie der Phasenautofokus Super QPD integriert.

Die Smart-ISO-Pro-HDR-Technologie gewährleistet hochwertige Aufnahmen.

Für die professionelle Nachbearbeitung ist eine Ausgabe in den RAW-Formaten mit 10, 12, 14 und 16 Bit möglich.

Auch die Videofunktionen liegen auf Flaggschiff-Niveau. ISOCELL HPC unterstützt 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde und 4K-Aufnahmen mit bis zu 180 Bildern pro Sekunde. Bei Full HD ist eine Ultra-Zeitlupenaufnahme mit 360 Bildern pro Sekunde möglich, allerdings wird der Autofokus in diesem Modus deaktiviert.

Samsung hat bislang nicht offiziell bekannt gegeben, welches Smartphone den neuen ISOCELL-HPC-Sensor als erstes erhalten wird. Experten vermuten, dass er im September in einem chinesischen Flaggschiff debütieren könnte, insbesondere im Oppo Find X10 oder Vivo X500. Möglich ist außerdem, dass der Sensor künftig im Flaggschiff Samsung Galaxy S27 Ultra zum Einsatz kommt.