Der 18-jährige Behruz Karimov, Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, hat einen der wichtigsten Schritte seiner Karriere gemacht. Der Spieler von Surxon hat einen Vertrag beim Schweizer Klub FC Lugano unterschrieben und wird derzeit nur noch durch den offiziellen Dokumentationsprozess von seinem Wechsel nach Europa getrennt.

Bemerkenswert ist, dass Karimov nach seinen Auftritten bei der Weltmeisterschaft 2026 die Aufmerksamkeit europäischer Klubs auf sich zog. Kurz darauf wird dieses Interesse nun in einen konkreten Transfer umgesetzt.

Medizincheck und Vertragsunterzeichnung in Taschkent

Wie der Journalist Narzulla Saydullayev berichtet, absolvierte Behruz Karimov in Taschkent den Medizincheck für seinen neuen Klub.

Anschließend formalisierten die Parteien den Vertrag ebenfalls vor Ort.

„Der Fußballer absolvierte in Taschkent den Medizincheck für seinen neuen Klub und unterzeichnete dort auch den Vertrag. Sobald Behruz sein Schweizer Arbeitsvisum erhält, fliegt er nach Lugano.“

Damit besteht Karimovs wichtigste noch offene Aufgabe derzeit darin, ein Visum zu erhalten, das ihm das Recht gibt, in der Schweiz zu arbeiten. Sobald die Dokumente fertig sind, soll er zu seiner neuen Mannschaft stoßen.

Auch das Schweizer Medium Contropiede berichtete bereits am 25. Juli, dass der FC Lugano den 18-jährigen usbekischen Rechtsverteidiger verpflichtet und der Spieler den Vertrag unterschrieben habe.

Die Weltmeisterschaft wurde für Karimov zum Schaufenster

Obwohl Behruz Karimov erst 18 Jahre alt ist, erhielt er bei der Weltmeisterschaft 2026 die Chance, mit der usbekischen Nationalmannschaft auf der großen Bühne aufzutreten.

Die Schweizer Quelle hob besonders hervor, dass er die Partien gegen Portugal und Kolumbien in der Startelf begann.

Nach der WM nahm das Interesse europäischer Klubs an dem jungen Verteidiger zu. Frühere Berichte besagten bereits, dass Scouts aus England, Deutschland und Frankreich Karimov beobachtet hätten.

Letztlich erfolgt sein erster ernsthafter Schritt nach Europa nun über die Schweiz.

Warum ist der FC Lugano eine interessante Option?

Der FC Lugano ist kein gewöhnlicher Durchschnittsklub. Die Mannschaft wurde 1908 gegründet und verfügt über eine große Geschichte im Schweizer Fußball.

Nach offiziellen Angaben des Klubs hat der FC Lugano:

— dreimal die Schweizer Meisterschaft gewonnen;

— viermal den Schweizer Cup gewonnen;

— seinen letzten Cupsieg 2022 gefeiert.

In der Saison 2025/26 beendete die Mannschaft die Schweizer Super League auf dem dritten Platz und qualifizierte sich für die zweite Qualifikationsrunde der UEFA Conference League.

Für Karimov bedeutet das nicht nur eine neue Liga, sondern auch die Möglichkeit, in die Atmosphäre des europäischen Klubfußballs einzutauchen.

Welchen Spielertyp verpflichtet der FC Lugano?

Karimovs Hauptposition ist die des Rechtsverteidigers. Bei Bedarf kann er auch als rechter Mittelfeldspieler oder Linksverteidiger eingesetzt werden.

Laut Transfermarkt wurde der Fußballer am 7. August 2007 geboren, ist 180 Zentimeter groß und hatte beim FC Surxon ursprünglich einen bis Ende 2027 laufenden Vertrag.

Im modernen Fußball verlangen Klubs wie der FC Lugano von einem Außenverteidiger nicht nur Defensivarbeit, sondern auch schnelle Vorstöße, die Beteiligung am Pressing und einen sicheren Umgang mit dem Ball.

Karimovs Alter bietet ihm zudem große Entwicklungsmöglichkeiten, um sich an die Anforderungen des europäischen Fußballs anzupassen.

Ein weiterer wichtiger Schritt für den usbekischen Fußball

Karimovs Transfer ist nicht nur ein persönlicher Erfolg des Spielers, sondern auch ein bedeutendes Zeichen für den usbekischen Fußball.

Der junge Fußballer erhielt seine Chance in der Nationalmannschaft, zeigte bei der Weltmeisterschaft sein Können und öffnete sich dadurch die Tür zum europäischen Markt.

Der wichtigste Aspekt ist dabei: Karimov geht nicht am Ende seiner Karriere nach Europa, sondern mit 18 Jahren Wenn er beim FC Lugano regelmäßig zum Einsatz kommt, könnten die nächsten Jahre zu einer entscheidenden Phase seiner Karriere werden.

Nun hängt alles vom Schweizer Arbeitsvisum ab. Sobald die Dokumente fertig sind, wird ein weiterer junger Spieler der usbekischen Nationalmannschaft ein neues Kapitel seiner Karriere im europäischen Fußball aufschlagen.

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