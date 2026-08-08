Der ehemalige englische Nationalstürmer Michael Owen hat Arsenal empfohlen, den Angreifer Marcus Rashford von Manchester United zu verpflichten, dessen Situation sich beim Klub ändern könnte. Laut Metro suchen die Gunners auf dem Transfermarkt weiterhin intensiv nach einem neuen Linksaußen, nachdem sie Real-Madrid-Star Vinicius Junior nicht verpflichten konnten. Der englische Angreifer könnte dabei eine logische Lösung sein. Goal.com berichtet .

Nach dem Abgang von Leandro Trossard war Arsenal offenbar bereit, den Brasilianer Vinicius Junior zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte der Premier League zu machen, um die Offensive zu verstärken. Der Spieler entschied sich jedoch für einen Verbleib in Madrid. Anschließend richtete der Klub seinen Fokus auf andere Optionen. Michael Owen zufolge wäre die Verpflichtung des auf 40 Millionen Pfund geschätzten Rashford ein deutlich sinnvollerer Schritt als die Jagd nach teuren Zielen wie Bradley Barcola.

Ein Spieler, der zu Arsenals Taktik passt

Michael Owen betont, dass Marcus Rashford hervorragend zu den taktischen Anforderungen und dem Spielstil der Mannschaft von Mikel Arteta passt. Sollten die Parteien Verhandlungen aufnehmen, könnte der Transfer für alle Beteiligten zu einer vorteilhaften Lösung werden.

Owen zufolge benötigt Arsenal einen Angreifer, der auf dem linken Flügel spielen kann, und Rashford könnte diese Aufgabe hervorragend erfüllen. Es besteht kein Zweifel, dass er sich schnell mit seinen neuen Mitspielern verstehen und sich in Artetas Pläne integrieren würde.

Marcus Rashfords Zukunft und die Ungewissheit

Die Zukunft des Spielers im Old Trafford bleibt vorerst ungewiss. Er spielte auf Leihbasis beim FC Barcelona, doch sein Aufenthalt in Spanien endete, nachdem sich die Katalanen für die Verpflichtung von Newcastle Uniteds Flügelspieler Anthony Gordon entschieden hatten.

Laut Casino.org ist der 28-Jährige zu Manchester United zurückgekehrt und bereitet sich auf die kommenden Ligaspiele vor. Die Unterstützung von Cheftrainer Michael Carrick wird für den erfahrenen Angreifer, der England bei Weltmeisterschaften vertreten hat, von großer Bedeutung sein.

Rashfords Erfahrung in Barcelona hat sich eindeutig positiv auf seine sportliche Entwicklung ausgewirkt. Experten zufolge könnte Michael Carrick zur Schlüsselfigur werden, um das volle Potenzial des Spielers auszuschöpfen. Daher wird Rashfords Zukunft bei Manchester United derzeit als völlig offen eingeschätzt.