Englischer Premier-League-Meister „Manchester City“ steht kurz davor, seinen Kader mit einem erfahrenen Torwart zu verstärken. Der argentinische Torhüter von Marseille, Geronimo Rulli, absolviert am Montag in Manchester den Medizincheck.

Dies gab der bekannte Transfer-Insider und Experte für englischen Fußball, Fabrizio Romano, auf seinen Social-Media-Seiten bekannt.

Vertragsdetails und die geplante Vereinbarung

Berichten zufolge wird der 32-jährige argentinische Torhüter nach bestandenem Medizincheck offiziell als Spieler von Manchester City vorgestellt.

Vertragslaufzeit: 2 Jahre (bis 2028);

Zusatzklausel: Eine Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien (Modell 2+1).

Geronimo Rulli ist als ernsthafte Konkurrenz und Ersatz für City-Torwart Ederson vorgesehen.

Europapokalsieger mit großer Erfahrung

Geronimo Rulli gilt als einer der Torhüter mit großer Erfahrung in Europas Topligen. Im Laufe seiner Karriere spielte er für mehrere große und renommierte Vereine:

Real Sociedad und Villarreal (Spanien) — mit Villarreal gewann er die Europa League;

Montpellier und Marseille (Frankreich);

Ajax (Niederlande).

Außerdem wurde Rulli mit der argentinischen Nationalmannschaft Weltmeister und gewann die Copa América.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.