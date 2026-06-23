WM 2026: Norwegen gegen Senegal 3:2 (Tore ansehen)
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WM 2026. Gruppe I. 2. Spieltag
Im zweiten Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft trat die norwegische Nationalmannschaft gegen Senegal an. Die Europäer sicherten sich einen souveränen 3:2-Sieg. Pedersen und Haaland (Doppelpack) trafen für Norwegen, während beide Tore der Afrikaner durch Sarr erzielt wurden.
WM 2026. Gruppe I. 2. Spieltag
23. Juni. East Rutherford. MetLife Stadium
Norwegen — Senegal 3:2
Tore: Pedersen 43, Haaland 48, 58 (Doppelpack) — Sarr 53, 90+3 (Doppelpack).
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