WM 2026: Norwegen gegen Senegal 3:2 (Tore ansehen)

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WM 2026: Norwegen gegen Senegal 3:2 (Tore ansehen)

Im zweiten Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft trat die norwegische Nationalmannschaft gegen Senegal an. Die Europäer sicherten sich einen souveränen 3:2-Sieg. Pedersen und Haaland (Doppelpack) trafen für Norwegen, während beide Tore der Afrikaner durch Sarr erzielt wurden.

WM 2026. Gruppe I. 2. Spieltag
23. Juni. East Rutherford. MetLife Stadium
Norwegen — Senegal 3:2
Tore: Pedersen 43, Haaland 48, 58 (Doppelpack) — Sarr 53, 90+3 (Doppelpack).

NorwegenSenegalErling HaalandMetLife StadiumEast Rutherford
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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