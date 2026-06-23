Erling Haaland: Bei der Weltmeisterschaft zu spielen ist ein großartiges Gefühl

Der Stürmer der norwegischen Nationalmannschaft, Erling Haaland, teilte seine Eindrücke nach dem Spiel gegen Senegal in der zweiten Runde der Gruppenphase der WM 2026.

Die norwegische Nationalmannschaft sicherte sich einen weiteren wichtigen Sieg und besiegte Senegal in einer hart umkämpften Partie mit 3:2.

Haaland betonte, dass er stolz auf seine Teamkollegen sei und dass die Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft ihm ein besonderes Vergnügen bereite.

"Ich bin stolz auf mein Team und genieße die Spiele. Es war wieder eine großartige Nacht. Ich liebe es, für die Nationalmannschaft zu spielen", zitierte der FIFA-Pressedienst den Stürmer.

Der norwegische Vorstürmer merkte zudem an, dass der Einsatz bei einer Weltmeisterschaft für jeden Fußballer ein einzigartiges und unvergessliches Gefühl sei.

"An der Weltmeisterschaft teilzunehmen, ist ein großartiges Gefühl", sagte Haaland.

Zur Erinnerung: Der Starstürmer hatte bereits im ersten Spiel der Gruppenphase gegen den Irak zwei Tore erzielt.

Damit setzt Haaland seine hohe Trefferquote bei der WM 2026 fort und bleibt einer der wichtigsten Anführer Norwegens.

In der letzten Runde der Gruppenphase erwartet die norwegische Nationalmannschaft eine weitere ernsthafte Prüfung. Die Skandinavier treffen auf die französische Nationalmannschaft.

Dieses Spiel ist von großer Bedeutung für die Gruppenführung und die Platzierung in der Play-off-Phase.