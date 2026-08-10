Meta stellt Glimmer-Modell für persönliche KI vor

Meta hat Glimmer veröffentlicht, ein neues Modell mit offenen Gewichten, das lokal auf Verbrauchergeräten läuft und mehrstufige Aufgaben ausführt. Wie iXBT.com und andere Technologiepublikationen berichten, verdeutlicht dieser Schritt klar Mark Zuckerbergs Vision von der Zukunft persönlicher KI, wie TechCrunch.com und andere Technologiepublikationen berichten.

Das neue Modell ist eine offene Version von Metas leistungsstärkstem geschlossenen Modell Muse Spark, das im April vorgestellt wurde. Glimmer verfügt über dreißig Milliarden Parameter und wird unter der Apache-2.0-Lizenz bereitgestellt, sodass Entwickler es an ihre Bedürfnisse anpassen können.

Funktionen des Glimmer-Modells

Dieses KI-Modell ist für den lokalen Betrieb auf Mac- oder PC-Computern mit einer einzelnen gewöhnlichen Consumer-GPU ausgelegt. Glimmer unterstützt Text und Bilder und wurde in mehr als hundert Sprachen trainiert.

Das Modell verarbeitet die persönlichen Daten der Nutzer direkt auf dem Gerät, ohne sie an Cloud-Server zu senden. Dies trägt zum Schutz der Privatsphäre bei alltäglichen Aufgaben wie der Planung, dem Verfassen von Nachrichtenentwürfen und dem Ordnen von Dateien bei.

Das System kann außerdem unabhängig davon, ob eine Internetverbindung besteht, überall dauerhaft aktiv bleiben.

Mark Zuckerbergs Konzept der persönlichen Intelligenz

Nach den von Meta-Chef Mark Zuckerberg zuvor vertretenen Vorstellungen sollte fortschrittliche KI nicht in den Händen einer begrenzten Zahl von Unternehmen konzentriert sein, sondern auch gewöhnlichen Menschen Möglichkeiten eröffnen. In einem am Montag veröffentlichten neuen Schreiben bekräftigte er diese Ansicht erneut.

Zuckerberg zufolge wird die breite Verfügbarkeit von KI der Menschheit ermöglichen, ihr Potenzial vollständig auszuschöpfen und persönliche Beziehungen, Gesundheit, Karriere und Finanzen zu verbessern. Gleichzeitig legt Meta sorgfältig fest, welche Modelle quelloffen sein und welche unter Kontrolle bleiben sollen.

Dem Bericht zufolge bleibt das leistungsstärkere Modell Muse Spark geschlossen, während das kleinere Modell Glimmer offen für die Nutzung auf den persönlichen Geräten der Nutzer bereitgestellt wird.