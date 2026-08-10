Barcelona lehnt Angebot des Pariser Klubs für Ferran Torres ab

Während die Transfersaison auf dem europäischen Fußballmarkt in ihre heiße Phase geht, hat Barcelona eine klare Haltung zu seinem Angreifer eingenommen. Nach Informationen von Marca wurde das erste offizielle Angebot von Paris Saint-Germain über 50 Millionen Euro für den spanischen Angreifer Ferran Torres abgelehnt. Der französische Spitzenklub hatte garantierte Zahlungen und verschiedene leistungsabhängige Boni in das Angebot aufgenommen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Führung von Barcelona kam jedoch zu dem Schluss, dass diese finanzielle Struktur den Anforderungen des Klubs nicht entspricht. Der katalanische Klub fordert, dass die 50 Millionen Euro vollständig als garantierte feste Ablöse gezahlt werden und Boni zusätzlich zu diesem Betrag ausgehandelt werden. Die Sportdirektoren der beiden Spitzenklubs—Luis Campos und Deco—führen seit mehreren Tagen intensive Gespräche, um eine Einigung zu erzielen.

Der Wunsch des Spielers und die Verhandlungen

Der persönliche Wunsch des Spielers hat ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung des Transferprozesses gespielt. Torres teilte der Führung von Barcelona mit, dass er für Paris Saint-Germain spielen möchte, und bat darum, den Transfer nicht zu blockieren. Der spanische Spieler, der zuvor für Manchester City auflief, erklärte, dass er in seiner Karriere ein neues Kapitel aufschlagen möchte.

Die Katalanen verstehen die Entscheidung des Spielers und stellen sich seinem Abgang nicht entgegen, wollen jedoch finanziell die bestmöglichen Vertragsbedingungen erzielen. Da sein aktueller Vertrag nur noch ein Jahr läuft, wird eine Ablöse von rund 50 Millionen Euro derzeit als angemessener Ertrag bewertet, um zu verhindern, dass Barcelona den Spieler im kommenden Sommer ablösefrei verliert.

Aktivitäten im zentralen Mittelfeld

Während die Situation um Ferran Torres weiterhin spannend bleibt, arbeitet Barcelona auch in anderen Bereichen des Transfermarkts aktiv. Wie GOAL.com berichtet, führt der Klub insbesondere hochrangige Verhandlungen mit Manchester City. Die Katalanen arbeiten daran, den erfahrenen spanischen Mittelfeldspieler Rodri zu verpflichten.

Bemerkenswert ist, dass die finanziellen Eckdaten dieses möglichen Transfers derzeit den Zahlen ähneln, die für den Wechsel von Torres diskutiert werden. Die Verhandlungen mit Manchester City befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium, und die Bewertungen beider Klubs liegen derzeit auf demselben Niveau. Obwohl Rodris Vertrag mit dem Klub aus dem Etihad Stadium seinem Ende entgegengeht, haben die Parteien noch keine endgültige Einigung erzielt.