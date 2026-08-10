Manchester United prüft zum Ende des Transferfensters neue Optionen

Laut TEAMtalk prüft Manchester United in den letzten Wochen des Transferfensters intensiv alternative Kandidaten für die Position des Linksverteidigers, während der Klub seine Bemühungen zur Kaderverstärkung fortsetzt. Nachdem die Red Devils ihr Mittelfeld verstärkt haben, wurde die Verpflichtung eines neuen Außenverteidigers im Sommer zu einer ihrer wichtigsten Prioritäten erklärt. Goal.com berichtet .

Nach den ursprünglichen Plänen war Lewis Hall das Hauptziel des Teams von Old Trafford. Der Engländer selbst soll einem Wechsel zum Klub aus Manchester offen gegenübergestanden und den Transfer positiv bewertet haben. Die Verantwortlichen von Newcastle United machten jedoch unmissverständlich klar, dass sie ihren Spieler nicht abgeben wollen, sodass die Verhandlungen vorerst gestoppt werden mussten.

David Raum Einer der Hauptkandidaten

Vor dem Hintergrund der komplizierter gewordenen Situation begann die von Sportdirektor Jason Wilcox geleitete Scouting-Abteilung, weitere Alternativen zu prüfen. Insbesondere David Raum von RB Leipzig und der deutschen Nationalmannschaft gehört weiterhin zu den ernsthaftesten Kandidaten auf der Wunschliste von Manchester United.

Der Vertrag des 28-Jährigen läuft seinem Ende entgegen, was den Transfer für den englischen Klub noch attraktiver macht. Laut der Quelle enthält der Vertrag des Verteidigers eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 34 Millionen Pfund. Sollte er seinen Vertrag jedoch nicht verlängern, könnte die Ablöse voraussichtlich unter 30 Millionen Pfund sinken.

Persönliche Gespräche und Konkurrenzkampf

Laut TEAMtalk hat David Raum bereits erste Gespräche mit Vertretern von Manchester United geführt. Der deutsche Fußballer soll signalisiert haben, dass er bereit für einen Wechsel zum englischen Klub ist und mit Luke Shaw um einen Platz in der Startelf konkurrieren möchte.

Manchester United setzt alles daran, das Problem auf den Außenverteidigerpositionen noch vor dem Ende des Transferfensters zu lösen. Sollte Newcastle seine Haltung nicht ändern, dürfte sich der Klub vollständig auf die Verpflichtung von David Raum konzentrieren.