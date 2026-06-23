Roberto Martinez verteidigt Cristiano Ronaldo: „Die Zahlen sprechen für ihn“

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Roberto Martinez verteidigt Cristiano Ronaldo: „Die Zahlen sprechen für ihn“

Portugal-Bundestrainer Roberto Martinez reagierte vor dem nächsten wichtigen WM-Spiel auf die Kritik an Kapitän Cristiano Ronaldo. Der Fachmann verteidigte den Platz des 41-jährigen Stürmers in der Startelf und betonte, dass seine Erfahrung und körperliche Verfassung nach wie vor extrem wichtig für das Team seien. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Die Seleção startete nicht wie erwartet in das Turnier — das 1:1-Unentschieden im ersten Spiel gegen die DR Kongo wurde von der Öffentlichkeit und den Medien scharf kritisiert. Insbesondere in den sozialen Netzwerken entbrannten Diskussionen darüber, dass Cristiano Ronaldo das Spiel der Mannschaft negativ beeinflusse. Martinez hält solche Aussagen jedoch für grundlos.

Laut dem Cheftrainer erweist sich Cristiano Ronaldo nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine als wahrer Anführer. „Wir sind jetzt enger zusammengeschweißt als je zuvor. Druck bei einer Weltmeisterschaft ist natürlich, das ist Teil des Spiels. Cristiano verhält sich wie ein echter Kapitän, und seine Erfahrung ist ein Vorbild für die jungen Spieler“, sagte der Trainer.

Statistiken und körperliche Verfassung

Während viele Ronaldos Alter vorbringen, betonte Roberto Martinez, dass die empirischen Daten und statistischen Kennzahlen zu Gunsten des Stürmers sprechen. Er erklärte, dass Cristiano nach wie vor einer der Besten der Welt darin sei, Räume zu schaffen und Verteidiger abzulenken.

„Er ist das größte Vorbild in Bezug auf Regeneration und Trainingsansatz. Die Zahlen unterstützen seinen Einsatz in der Startelf voll und ganz. Zwar sind wir als Team nach dem ersten Spiel etwas enttäuscht, aber das macht uns nur noch stärker“, fügte der portugiesische Coach hinzu.

Dennoch gibt es einen leicht besorgniserregenden Aspekt in der Statistik: Obwohl Cristiano Ronaldo in der Qualifikationsphase 5 Tore erzielte, gelang ihm in den letzten 10 Spielen bei großen Turnieren kein Treffer. Dies führt zu steigenden Erwartungen und Forderungen der Fans.

Teamverteidiger Joao Cancelo äußerte sich ebenfalls zur Situation und sagte, es sei an der Zeit, Fehler zu korrigieren. Seiner Meinung nach muss eine Mannschaft mit Spielern auf so hohem Niveau wie Portugal mehr Torchancen kreieren. Der nächste Gegner des Teams wird Usbekistan sein, und diese Begegnung könnte die Situation in der Gruppe entscheiden.

Zur Erinnerung: Zuvor waren Gerüchte über interne Unstimmigkeiten im Team verbreitet worden, nachdem Aussagen des Mittelfeldspielers Joao Neves über Ronaldo falsch interpretiert worden waren. Martinez räumte vor dem Spiel in Texas mit diesen Gerüchten auf.

PortugalCristiano RonaldoRoberto MartinezWeltmeisterschaftFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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