Paris Saint-Germain steht kurz vor dem Abschluss des Transfers von Ferran Torres

Der französische Klub Paris Saint-Germain hat einen wichtigen Schritt zur Verstärkung seiner Offensive gemacht. Nach Informationen von Goal.com und Marca haben die Pariser die entscheidende Phase der Verhandlungen über die Verpflichtung des Barcelona-Stürmers Ferran Torres erreicht. Eine Einigung zwischen den Parteien soll in den kommenden Tagen offiziell bekannt gegeben werden. Goal.com berichtet .

Der französische Meister hat dem katalanischen Klub offiziell ein Transferangebot in Höhe von 50 Millionen Euro für den spanischen Fußballer unterbreitet. Die Verhandlungen zwischen den Verantwortlichen beider Vereine befinden sich nun in der finalen Phase; für den Abschluss fehlt nur noch grünes Licht. Auch der Wunsch des Spielers hat eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung des Transfers gespielt.

Vertragsbedingungen und Interessen der Parteien

Nach Angaben von Quellen hat Ferran Torres mit Paris Saint-Germain bereits eine Einigung über die persönlichen Vertragsbedingungen erzielt. Der französische Klub plant, dem Stürmer eine wichtige Rolle in der Stammoffensive zu geben. Der aktuelle Vertrag des Spielers beim FC Barcelona läuft bis zum 30. Juni 2027. Die näher rückende Vertragsauflösung hat dazu beigetragen, die Ablösesumme für den Pariser Klub auf einem akzeptablen Niveau zu halten.

Der katalanische Klub ist bereit, einen seiner Stürmer zu verkaufen, um seine finanzielle Lage zu verbessern und den Kader zu erneuern. Die Einnahmen sollen beim FC Barcelona im Sommer-Transferfenster für die Verpflichtung neuer Spieler eingesetzt werden. PSG will seiner Offensive durch diesen Transfer mehr Qualität und taktische Variabilität verleihen.

Die finale Phase der Einigung

Derzeit sind zwischen den Klubs nur noch einige kleinere Vertragsdetails und Formalitäten zu klären. Für Paris Saint-Germain gilt der Transfer als einer der wichtigsten Schritte zur Verstärkung des Kaders vor der neuen Saison. Für Ferran Torres dürfte ein Engagement in Frankreich zu einer neuen und ernsthaften Herausforderung in seiner Karriere werden.