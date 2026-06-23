Die renommierte Sportpublikation Sportskeeda hat ihre Analyse und Prognose für das Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Portugal und Usbekistan in der zweiten Runde der Gruppenphase der WM 2026 veröffentlicht.

Der Quelle zufolge wird erwartet, dass die portugiesische Nationalmannschaft im kommenden Spiel die Ballkontrolle dominieren wird. Die Mannschaft von Roberto Martinez wird versuchen, die usbekische Verteidigung mithilfe von offensiven Mittelfeldspielern und schnellen Flügelspielern schrittweise zu durchbrechen.

Die Portugiesen streben an, den Ball lange zu kontrollieren, den Gegner durch kurze und schnelle Pässe zu Fehlern zu zwingen und mehrere gefährliche Situationen vor dem Tor zu kreieren.

Die Publikation betonte jedoch, dass von den portugiesischen Spielern eine hohe Effizienz gefordert ist, um diese Chancen in Tore zu verwandeln, da von der usbekischen Nationalmannschaft eine disziplinierte und zähe Defensive gegen die Angriffe des Gegners erwartet wird.

Sportskeeda merkte an, dass die Hauptwaffen der „Weißen Wölfe“ Disziplin, Teamarbeit und eine kompakte Defensive sein werden. Cheftrainer Fabio Cannavaro arbeitet daran, den Spielern einen noch organisierteren Spielstil zu vermitteln und Lücken in der Abwehrkette zu minimieren.

Die usbekischen Fußballer werden versuchen, dem Gegner keinen freien Raum zu lassen, im Bereich des Strafraums maximal vorsichtig zu agieren und Chancen in Konterangriffen zu suchen.

Gleichzeitig ist die Publikation der Meinung, dass das Offensivpotenzial Portugals stark genug ist, um die kompakte Defensive Usbekistans zu knacken.

"Wir erwarten einen Sieg der Mannschaft von Martinez. Unsere Prognose ist 2:0 für Portugal", schrieb die Quelle.

Das Spiel zwischen Portugal und Usbekistan findet am 23. Juni in Houston, USA, statt. Die Partie beginnt um 22:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Obwohl Portugal auf dem Papier als Favorit gilt, beabsichtigt die usbekische Nationalmannschaft, auf dem Platz diszipliniert aufzutreten und dem Star-Team des Turniers würdigen Widerstand zu leisten.