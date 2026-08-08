In China wurde ein spezielles Hilfsmittel zum Abwischen von Tränen für Bräute entwickelt

In China wurde ein ungewöhnliches Hilfsmittel für Bräute erfunden, die an ihrem Hochzeitstag weinen. Mit speziellen extra-langen Wattestäbchen lassen sich die Tränen der Bräute abwischen, ohne ihr Make-up zu beschädigen.

Das Gerät saugt Tränen schnell auf und verhindert, dass sie über das Gesicht laufen und das Make-up ruinieren. Besonders für Bräute, die während der Hochzeitszeremonie emotional werden und weinen, könnte dieses Hilfsmittel sehr nützlich sein.

Diese ungewöhnliche Lösung hat auch in den sozialen Medien Interesse geweckt und unter den Nutzern für verschiedene Scherze gesorgt.