Neue Ära im uruguayischen Fußball: Diego Forlán wird Cheftrainer!

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Neue Ära im uruguayischen Fußball: Diego Forlán wird Cheftrainer!

Uruguays Fußballlegende und ehemaliger Stürmer Diego Forlán hat das Amt des Cheftrainers der uruguayischen Nationalmannschaft übernommen.

Der uruguayische Fußballverband (AUF) gab dies über seine offiziellen Seiten in den sozialen Netzwerken bekannt.

Vertragsdetails und Interimsstatus

Nach der Entscheidung der Verbandsführung wird Diego Forlán zunächst als Interimstrainer arbeiten. Außerdem wurde ihm neben der A-Nationalmannschaft auch die Leitung der U-20-Nationalmannschaft anvertraut.

  • Vertragslaufzeit: bis März 2027;

  • Zukunft: Ob Forlán dauerhaft als Cheftrainer bleibt, wird nach den Wahlen zur Führung des uruguayischen Fußballverbands im kommenden Frühjahr endgültig entschieden.

Marcelo Bielsa geht, Legende kehrt zurück

Zuvor war berichtet worden, dass der erfahrene Trainer Marcelo Bielsa sein Amt als Cheftrainer der uruguayischen Nationalmannschaft aufgegeben hatte.

Die Ernennung von Diego Forlán, dem besten Spieler der Weltmeisterschaft 2010 und Gewinner des Goldenen Balls, zum Nationaltrainer wurde von den uruguayischen Fans mit großer Begeisterung und Hoffnung aufgenommen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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