Arsenals Nachwuchstalent Luyi Kopli erleidet schwere Verletzung

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Arsenals Nachwuchstalent Luyi Kopli erleidet schwere Verletzung

Der aus Arsenals Jugendakademie hervorgegangene Luyi Kopli fällt nach einem Riss des vorderen Kreuzbandes (ACL) im Knie langfristig aus. Der 19-jährige Mittelfeldspieler zog sich die schwere Verletzung in einem Testspiel gegen Real Betis im Aviva Stadium in Dublin zu und verpasste dadurch vorerst die Chance, unter Cheftrainer Mikel Arteta in die erste Mannschaft aufzurücken. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com endete die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit einer 1:3-Niederlage des Londoner Klubs. Der Youngster wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit als rechter Außenverteidiger eingewechselt, verletzte sich kurz darauf und musste ausgewechselt werden. Medizinische Untersuchungen bestätigten das Ausmaß der Verletzung.

Emotionale Reaktion und entschlossene Worte

Luyi Kopli wandte sich in den sozialen Medien an die Fans und machte keinen Hehl aus den schwierigen Gefühlen, die er derzeit durchlebt. Der Fußballer schrieb: „Worte können nicht beschreiben, wie ich mich gerade fühle. In dem Moment, in dem mein Traum wahr geworden war, in der Saisonvorbereitung für den Klub zu spielen, für den ich als Fan aufgewachsen bin, war die Nachricht über meinen Kreuzbandriss besonders schwer.“ Trotz allem versprach das Nachwuchstalent, sich den Herausforderungen nicht zu beugen und stärker auf den Platz zurückzukehren.

Die schwere Verletzung ereignete sich in einer entscheidenden Phase der Karriere des Spielers. Nach einer erfolgreichen Leihe zu Crawley Town in der zweiten Saisonhälfte hatte Kopli die Kapitänsbinde bei Arsenals U21 getragen. Bereits im vorherigen Testspiel gegen Girona hatte er das Trainerteam als rechter Außenverteidiger überzeugt.

Zukunftspläne und Rehabilitationsprozess

Die Klubführung hatte erwogen, den Spieler zur weiteren Erfahrung erneut zu verleihen, doch diese Pläne wurden aufgrund der aktuellen Situation vorerst auf Eis gelegt. Nun stehen für Kopli eine komplexe Operation und eine langwierige Rehabilitation an, wodurch er einen großen Teil der kommenden Saison verpassen dürfte.

Arsenals medizinisches Team wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die körperliche Verfassung des jungen Spielers vollständig wiederherzustellen und ihm zur Rückkehr zu seiner früheren Form zu verhelfen. Der Rückschlag ist eine große Prüfung für den Londoner Klub und den Absolventen der Hale-End-Akademie und bremst seine ersten Schritte im Profifußball.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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