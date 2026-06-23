Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, versetzt die Fußballwelt weiterhin in Staunen, indem er einen weiteren historischen Erfolg feiert. Im Gruppenspiel der Gruppe J gegen Österreich in Texas erzielte Messi einen Doppelpack und sicherte seinem Team einen 2:0-Sieg. Dieser Erfolg ist nicht nur wegen des Sieges bedeutend, sondern auch durch die Aufstellung eines neuen Rekords in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Durch die Tore in diesem Spiel erhöhte Lionel Messi seine Gesamtzahl an Weltmeisterschaftstore auf 18. Damit übertraf er den Rekord des legendären deutschen Stürmers Miroslav Klose, der 16 Tore erzielt hatte. Laut Goal.com löste Messis Leistung Begeisterung bei den Mitgliedern der argentinischen Nationalmannschaft aus, die ihrem Kapitän nach dem Spiel höchsten Respekt zollten.

Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister hob nicht nur Messis Können auf dem Platz, sondern auch seinen Einfluss in der Kabine hervor. "Er ist der beste Spieler der Welt. Wir sind alle bereit, alles für Leo zu geben. Wir haben gemeinsam viele Turniere gewonnen, und dass er glücklich ist, ist uns sehr wichtig. Er motiviert uns weiterhin", betonte Mac Allister in einem Interview mit Mundo Deportivo.

Staunen und Stolz innerhalb der Mannschaft

Leandro Paredes, der seit vielen Jahren mit Messi spielt, verbarg nicht sein Erstaunen darüber, dass sich jedes Mal neue Facetten des Kapitäns zeigen. Seinen Worten zufolge hat Messi zwar bereits alles erreicht, findet aber jedes Mal, wenn er den Platz betritt, neue Wege, seine Teamkollegen in Staunen zu versetzen.

Manchester United Verteidiger Lisandro Martinez gab zu, dass er nach dem Spiel seine Tränen nicht zurückhalten konnte und von Messis Spiel emotional bewegt war. Der Verteidiger, der einräumte, dass der Kampf gegen die physisch starken österreichischen Verteidiger schwierig war, erklärte, dass das Wissen, den größten Fußballer aller Zeiten in der Offensive zu haben, dem Team zusätzliches Vertrauen gibt.

"Ich bin unendlich stolz darauf, dass er jeden Tag bei uns ist und dass er Argentinier ist. Worte können ihn nicht beschreiben, wir müssen sein Spiel einfach genießen", sagt Lisandro Martinez. Dieser Sieg stärkt nicht nur die Position der argentinischen Nationalmannschaft in der Gruppe, sondern festigt auch Messis Platz in der Geschichte des Weltfußballs.

Auch für die Fußballfans in Usbekistan war dieser Rekord ein erwartetes Ereignis. Dass Lionel Messi mit 37 Jahren immer noch eine Leistung auf höchstem Niveau zeigt, deutet darauf hin, dass er auch bei der Weltmeisterschaft 2026 einer der Hauptstars sein wird. Derzeit erklimmt die argentinische Nationalmannschaft unter der Führung von Messi weiterhin neue Gipfel.