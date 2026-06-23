Wo kann man das Spiel Usbekistan gegen Portugal sehen?

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Wo kann man das Spiel Usbekistan gegen Portugal sehen?

Die usbekische Nationalmannschaft tritt heute in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft gegen Portugal an. Die Begegnung, die um 22:00 Uhr beginnt, wird live auf dem Sender "Zo‘r TV" übertragen. Usbekistans Cheftrainer Fabio Cannavaro lässt die Mannschaft in einem 3-4-3-System auflaufen, während Portugal sich für ein 4-2-3-1-Schema entschieden hat. Ersatzspieler, der portugiesische Cheftrainer und der Stadionname sind in der Aufstellungsgrafik nicht aufgeführt.

Startelf von Usbekistan:

• Torwart: A. Nematov
• Verteidiger: R. Ashurmatov, A. Abdullayev, A. Husanov
• Mittelfeldspieler: Sh. Nasrullayev, O. Shukurov, O. Hamrobekov, B. Karimov
• Stürmer: A. Fayzullayev, E. Shomurodov, A. Ganiyev

Startelf von Portugal:

• Torwart: D. Costa
• Verteidiger: J. Cancelo, R. Dias, R. Veiga, N. Mendes
• Mittelfeldspieler: V. Ferreira, J. Neves, P. Neto, B. Fernandes, J. Felix
• Stürmer: Cristiano Ronaldo

Das Spiel zwischen Usbekistan und Portugal beginnt um 22:00 Uhr. Die Partie wird live auf dem Sender "Zo‘r TV" übertragen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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