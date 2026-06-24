Cristiano Ronaldo stellt neuen Rekord mit Toren gegen Usbekistan auf

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Cristiano Ronaldo stellt neuen Rekord mit Toren gegen Usbekistan auf

Cristiano Ronaldo ist auf den zweiten Platz im Ranking der ältesten Torschützen der Weltmeisterschaft aufgestiegen. Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft war 41 Jahre und 4 Monate alt, als er bei der WM 2026 gegen Usbekistan traf.

Der Rekord in dieser Kategorie wird vom ehemaligen kamerunischen Nationalspieler Roger Milla gehalten, der bei der Weltmeisterschaft 1994 im Spiel gegen Russland im Alter von 42 Jahren und einem Monat traf.

Den dritten Platz im Ranking belegt ein weiterer Portugiese, Pepe. Er traf beim Turnier 2022 im Alter von 39 Jahren und 9 Monaten gegen die Schweiz.

Lionel Messi belegt den vierten Platz. Der argentinische Kapitän war 38 Jahre und 11 Monate alt, als er bei der Weltmeisterschaft 2026 gegen Österreich traf.

Die ältesten Torschützen bei Weltmeisterschaften:

• Roger Milla — 42 Jahre 1 Monat
• Cristiano Ronaldo — 41 Jahre 4 Monate
• Pepe — 39 Jahre 9 Monate
• Lionel Messi — 38 Jahre 11 Monate
• Gunnar Gren — 37 Jahre 7 Monate
• Cuauhtémoc Blanco — 37 Jahre 5 Monate
• Felipe Baloy — 37 Jahre 4 Monate
• Marko Arnautović — 37 Jahre 1 Monat
• Obdulio Varela — 36 Jahre 9 Monate
• Martin Palermo — 36 Jahre 7 Monate

Cristiano RonaldoLionel MessiRoger MillaPepeWeltmeisterschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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