Ferran Torres will sich von Barcelona verabschieden und nach Paris wechseln

Ferran Torres, der Stürmer des FC Barcelona, hat der Vereinsführung mitgeteilt, dass er den Klub im laufenden Sommer-Transferfenster verlassen möchte. ESPN zufolge hat sich der 26-Jährige mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain bereits auf persönliche Vertragsbedingungen geeinigt. Das berichtet Goal.com berichtet darüber.

Sollte der Transfer zustande kommen, hätte Torres die Möglichkeit, erneut unter Luis Enrique zu spielen, der ihn einst in der spanischen Nationalmannschaft trainierte. Der Trainerstab des Pariser Klubs richtet sein besonderes Augenmerk auf die Dienste des Spaniers, um die Offensive weiter zu verstärken.

Die Position und finanziellen Interessen des katalanischen Klubs

Da sein aktueller Vertrag mit Barcelona nur noch ein Jahr läuft, ist die Vereinsführung gezwungen, schnell eine Entscheidung über die Zukunft des Spielers zu treffen. Der spanische Meister hat signalisiert, dass er bereit ist, den Spieler abzugeben, sofern Paris Saint-Germain die geforderte Ablösesumme zahlt.

Ferran Torres wechselte 2021 für rund 55 Millionen Euro von Manchester City zum katalanischen Klub. Obwohl er zunächst als Flügelspieler eingesetzt wurde, hat er sich in den vergangenen Spielzeiten an die Position des Mittelstürmers angepasst und wichtige Tore für die Mannschaft erzielt.

Veränderungen in Hansi Flicks Team und neue Schritte

Nachdem Robert Lewandowski zum MLS-Klub Chicago Fire gewechselt ist, sind die Optionen von Cheftrainer Hansi Flick in der Offensive begrenzt. Torres’ Abgang würde Barcelona dazu zwingen, die Suche nach einem neuen Angreifer von hoher Qualität zu beschleunigen.

Der Klub hatte den Angreifer Julián Alvarez von Atlético Madrid als vorrangiges Ziel ins Auge gefasst. Die Weigerung des Hauptstadtklubs, seinen Leistungsträger zu verkaufen, könnte den katalanischen Großklub jedoch dazu bewegen, sich auf andere Optionen zu konzentrieren. Torres selbst deutete während der Werbereise des Teams durch die USA an, dass er den Klub im Sommer verlassen könnte.

Ferran Torres absolvierte in fünf Saisons insgesamt 207 Spiele für Barcelona und erzielte dabei 65 Tore. In der vergangenen Saison traf er in 49 Partien 21-mal, nachdem er in der Spielzeit davor in 45 Begegnungen 19 Tore erzielt hatte.