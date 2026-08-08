Luciano Spalletti: Inter zeigte mehr Teamgeist als wir

Juventus verlor in einem hart umkämpften Freundschaftsspiel in Perth, Australien, mit 1:2 gegen Inter. Nach der Partie sprach der Trainer der Turiner, Luciano Spalletti, mit Sky Sport über die aktuelle Verfassung seines Teams, die Leistung der Neuzugänge und die Überlegenheit des Gegners. Wie Goal.com berichtet wird, dass

Laut Goal.com blieben die Leistungen der neuen Verpflichtungen, die in der Partie zum Einsatz kamen — Randal Kolo Muani und Alajbegovich — dem Trainer nicht verborgen. Der Coach betonte, dass er diese Spieler hoch einschätzt, sie bereits vor ihrem Wechsel zum Team gut kannte und aufmerksam verfolgt hatte.

Neue Spieler und körperliche Verfassung

Spalletti zufolge war Alajbegovich zuvor auch von Massara beobachtet worden, was das Vertrauen der Vereinsführung in den Transfer stärkte. Da sich jedoch beide Spieler erst kürzlich dem Kader angeschlossen haben, ist ihre körperliche Verfassung noch nicht vollständig auf dem erforderlichen Niveau.

Der Trainer sagte dazu: „Sie sind erst vor drei Tagen zur Mannschaft gestoßen, und vielleicht war es etwas schwierig, von ihnen zu verlangen, eine komplette Halbzeit mit voller Intensität zu spielen.“ Dennoch bewertete er das Potenzial der Neuzugänge hoch und erklärte, dass er versuchen werde, ihre Fähigkeiten richtig einzusetzen.

Team-Balance und Überlegenheit des Gegners

Bei seiner Bilanz der Partie räumte Spalletti ein, dass Juventus über genügend starke Spieler mit herausragenden individuellen Fähigkeiten verfügt. Zugleich müsse noch viel Arbeit investiert werden, um sie zu einer Einheit zu formen und die richtige Balance zu finden.

„Wir haben genügend Spieler von großer Qualität im Kader, müssen aber darüber nachdenken, wie wir die richtige Balance finden und zu einer echten Mannschaft werden. In der ersten Halbzeit des Abendspiels zeigte Inter, dass sie mehr Mannschaft waren als wir. Das ist ein anspruchsvoller Prozess, den wir durchlaufen müssen“, sagte der Trainer.

Dieses Duell zweier italienischer Fußballgrößen war eine wichtige Etappe der Saisonvorbereitung und gab beiden Teams die Möglichkeit, ihre Fehler zu analysieren. Juventus muss das Gleichgewicht im Kader wiederherstellen und die notwendigen Schritte nach vorn machen.