Milan Setzt Kaderumbau Fort: Tomori Und Fofana Zum Verkauf Angeboten

Milan hat damit begonnen, sich von Spielern zu trennen, die nicht in den künftigen Plan von Cheftrainer Ruben Amorim passen. Laut GOAL.com kamen Fofana und Fikayo Tomori im Spiel gegen Chelsea keine einzige Minute zum Einsatz. Der portugiesische Trainer hatte offen erklärt, dass der Kader zu groß sei, und betont, dass in den kommenden Tagen endgültige Entscheidungen getroffen würden. Beide Spieler, die auf der Bank saßen, müssen sich nun nach neuen Vereinen umsehen. Goal.com berichtet .

Ruben Amorim erklärte auf einer Pressekonferenz, dass es Veränderungen im Kader geben werde und er die Spieler, die im Verein bleiben, persönlich informieren werde. Im Spiel am Samstag bestätigten sich diese Worte in der Praxis. Trotz zahlreicher Wechsel in der zweiten Halbzeit wurden der englische Verteidiger und der Mittelfeldspieler nicht von der Bank eingewechselt. Dies zeigt deutlich, dass der Trainer diesen Spielern nicht mehr vertraut und sie auf die Transferliste gesetzt wurden.

Veränderungen in der Defensive und Tomoris Wert

Der Verkauf von Fikayo Tomori würde Milan die Möglichkeit geben, in der Abwehr neue Plätze zu schaffen und den Kader zu verstärken. Amorim möchte einen Innenverteidiger, der im Zentrum der Defensive Verantwortung übernehmen, den Spielaufbau von hinten gut gestalten und internationale Erfahrung mitbringen kann. Die Vereinsführung fordert für den Engländer mindestens 15 Millionen Euro und wird bald Verhandlungen mit seinem Berater aufnehmen.

Die Liste der Interessenten für Tomori wird ebenfalls immer länger. Coventry und Newcastle haben zunächstes Interesse bekundet, während Juventus ihn als Ersatzoption für Lucumí beobachtet. Auch mit neuen Anfragen ausländischer Käufer wird gerechnet, und die letzten Tage des Transferfensters dürften intensiv werden.

Fofanas Zukunft und weitere Interessenten

Auch in der Personalie Fofana haben Ruben Amorim und sein Trainerstab eine endgültige Entscheidung getroffen. Milans Vereinsführung hat für den ehemaligen Spieler von Monaco einen Preis von mindestens 20 Millionen Euro festgelegt. Crystal Palace zeigt großes Interesse am französischen Mittelfeldspieler und führt das Rennen unter den englischen Klubs an.

Sollte Pierre-Emile Højbjerg zu Newcastle wechseln, könnte auch Marseille Anstrengungen unternehmen, Fofana zu verpflichten. Milan arbeitet derzeit aktiv daran, Spieler auf dem Transfermarkt zu verkaufen und neue finanzielle Möglichkeiten zu schaffen.