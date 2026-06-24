Manchester United und Arsenal kämpfen um den neuen Star der Premier League

Bournemouth-Mittelfeldspieler Alex Scott, der mit seinen glänzenden Leistungen in der laufenden Premier-League-Saison die Aufmerksamkeit vieler Topklubs auf sich gezogen hat, ist zu einem der gefragtesten Spieler auf dem Transfermarkt geworden. Manchester United und Arsenal haben einen ernsthaften Kampf um das 22-jährige Talent begonnen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen der Daily Mail verfolgen beide Vereine die Entwicklung des Spielers genau. Alex Scott zeigte in der vergangenen Saison bei Bournemouth konstante Leistungen und etablierte sich als kreativer Mittelfeldregisseur. Er stand sogar kurz davor, in den erweiterten Kader der englischen Nationalmannschaft unter Thomas Tuchel für die Weltmeisterschaft berufen zu werden.

Ablösesumme und Hauptkonkurrenten

Bournemouth möchte seinen Star nicht so einfach ziehen lassen. Laut Goal.com fordert der Verein mindestens 60 Millionen Pfund (ca. 79 Millionen Dollar) für den Spieler. Dennoch haben die "Cherries" die Absicht, den laufenden Vertrag mit dem Spieler zu verlängern, nicht aufgegeben.

Manchester United plant eine grundlegende Reform des Mittelfelds. Nach dem Abgang des erfahrenen defensiven Mittelfeldspielers Casemiro strebt die Vereinsführung an, auf dieser Position frisches Blut einzubringen. Obwohl die Mancunians bereits eine Einigung über den Transfer von Atalanta-Spieler Ederson erzielt haben, wollen sie den Kader vor der Champions League weiter verstärken.

Auch Arsenal-Trainer Mikel Arteta schätzt Scotts technische Fähigkeiten und sein Alter sehr. Interessanterweise war es Alex Scott, der das einzige Tor erzielte, als Bournemouth in dieser Saison im Emirates Stadium gegen Arsenal gewann. Diese Leistung hinterließ bei der Führung des Londoner Klubs einen großen Eindruck.

Der Wettbewerb verschärft sich

Nicht nur die beiden Giganten sind im Rennen, auch Tottenham hat sich angeschlossen. Die "Spurs" haben in diesem Transferfenster eine aggressivere Strategie gewählt und signalisiert, dass sie bereit sind, viel Geld für das junge Talent auszugeben. Das heizt den Kampf um Scott weiter an.

Im Lager von Manchester United ist die Situation etwas komplizierter. Das Team interessiert sich nicht nur für Scott, sondern auch für den Mittelfeldspieler von West Ham, Matheus Fernandes, dessen Team abgestiegen ist. Sollte ein passendes Angebot eingehen, könnte Manuel Ugarte den Verein verlassen, was finanziellen Spielraum für neue Transfers schaffen würde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Zukunft von Alex Scott in den kommenden Monaten entscheiden wird. Als eines der vielversprechendsten Talente des englischen Fußballs wird erwartet, dass der Spieler durch einen Wechsel zu einem der großen Klubs einen neuen Karriereschritt macht.