Phil Bardsley äußert sich zu Marcus Rashford und Manchester United

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Phil Bardsley äußert sich zu Marcus Rashford und Manchester United

Der ehemalige Manchester-United-Verteidiger Phil Bardsley äußerte sich zur Zukunft von Stürmer Marcus Rashford im Old Trafford sowie zu den Problemen im Mittelfeld der Mannschaft. In einem Interview mit Casinolyze betonte der Experte, dass der englische Angreifer zu seiner früheren Form zurückfinden und das Vertrauen der Fans zurückgewinnen müsse. Goal.com berichtet .

Für Marcus Rashford hat bei Manchester United nun die entscheidende Phase begonnen. Der Angreifer muss unter dem neuen Trainerstab sein Weltklasseniveau erneut unter Beweis stellen. Laut Bardsley haben Rashfords Leistungen während seiner jüngsten Leihe in Spanien sein Potenzial gezeigt, doch die zentrale Frage bleibt, ob er diese Konstanz erreichen kann.

Rashford muss das Vertrauen der Fans zurückgewinnen

Der ehemalige Spieler erklärte, dass die Haltung der Fans eine wichtige Rolle bei der Entscheidung über Rashfords Verbleib im Verein spielen werde. Wenn er die in Spanien gezeigten Leistungen wiederholt, sollte er sofort in die Mannschaft zurückkehren. Die größte Herausforderung besteht jedoch darin, diese Konstanz zu bewahren und das Vertrauen zurückzugewinnen.

„Wenn wir den Marcus sehen würden, der in der vergangenen Saison in Spanien gespielt hat, würde man ihn sofort zurückholen. Aber er muss das dauerhaft zeigen“, sagte Bardsley. Außerdem fügte er hinzu, dass Rashford das Vertrauen eines Teils der Anhänger zurückgewinnen müsse und unter dem neuen Cheftrainer Michael Carrick die Chance habe, unbelastet neu zu beginnen.

Probleme im Mittelfeld und die Lösung

Neben der Offensive richtete Phil Bardsley sein Augenmerk auch auf das taktische Gleichgewicht von Manchester United im zentralen Mittelfeld. Seiner Ansicht nach verfügt die Mannschaft mit Spielern wie Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, André Santos und Bruno Fernandes über mehrere kreative Akteure, doch es fehlt ein defensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler, der die Drecksarbeit erledigt und die Sechserzone absichert.

Der ehemalige Verteidiger betonte, dass die Mannschaft einen echten defensiven Mittelfeldspieler brauche, der eine ähnliche Rolle wie die Vereinslegende Darren Fletcher übernehmen könne. Ein solcher Spieler muss nicht kreativ sein, sollte aber gegnerische Angriffe unterbinden. Dadurch könnten die anderen Mittelfeldspieler mit größerer Sicherheit nach vorne gehen und offensiver agieren.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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