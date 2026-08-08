Trump soll Khabib zu seinen Lieblingskämpfern zählen

·133·Welt
Trump soll Khabib zu seinen Lieblingskämpfern zählen

US-Präsident Donald Trump soll zu den größten Fans des ehemaligen UFC-Leichtgewichtschampions Khabib Nurmagomedov gehören. Dies sagte der Manager des Sportlers, Ali Abdelaziz, in der Sendung „Pound 4 Pound Show“.

Laut Ali Abdelaziz mag Trump zwei Kämpfer mehr als alle anderen. Dabei handelt es sich um den US-Amerikaner Justin Gaethje und Khabib Nurmagomedov.

„Präsident Trump liebt zwei Kämpfer mehr als alle anderen – den US-Amerikaner Justin Gaethje und Khabib. Er ist Khabibs größter Fan. Ich fragte ihn: ‚Warum mögen Sie Khabib so sehr?‘ Er antwortete: ‚Ich habe Khabib in mein Buch aufgenommen‘“, sagte Ali Abdelaziz.

Diese Aussage zeigt erneut Trumps besondere Wertschätzung für den ehemaligen UFC-Champion. Khabib gilt als einer der bekanntesten MMA-Kämpfer, die ihre Karriere ungeschlagen beendet haben.

Donald TrumpKhabib NurmagomedovUFCJustin GaethjeAli Abdelaziz
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Charos
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