Wie bewertete WhoScored die Spieler von Portugal und Usbekistan?

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Wie bewertete WhoScored die Spieler von Portugal und Usbekistan?

Das Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Portugal und Usbekistan in der zweiten Runde der Gruppenphase der WM 2026 ist beendet. Die Europäer feierten einen deutlichen 5:0-Sieg.

Das internationale Statistikportal WhoScored bewertete die Leistungen der Spieler, die am Spiel teilnahmen.

Cristiano Ronaldo, der zwei Tore erzielte, erhielt die höchste Bewertung. Der Kapitän von Portugal wurde mit 9 Punkten bewertet.

Nach Ronaldo erreichten Nuno Mendes mit 8,8 Punkten und Bruno Fernandes mit 8,7 Punkten hohe Werte. Ruben Dias und Joao Cancelo wurden mit 7,9 Punkten bewertet.

In der usbekischen Nationalmannschaft erhielten Eldor Shomurodov und Abdukodir Khusanov die höchste Punktzahl — 6,5. Abbosbek Fayzullaev und Behruz Karimov erhielten jeweils 6,3 Punkte.

Die niedrigsten Bewertungen in unserer Nationalmannschaft erhielten Abduvohid Nematov, Otabek Shukurov und Odil Hamrobekov. In der WhoScored-Liste erhielt Nematov 4,4, Shukurov 5,4 und Hamrobekov 5,5 Punkte.

Vollständige Spielerbewertungen:

Portugal:

Costa — 7,5
Mendes — 8,8
Vieira — 7,1
Dias — 7,9
Cancelo — 7,9
Vitinha — 7,1
Neves — 7,0
Felix — 7,4
Fernandes — 8,7
Neto — 6,7
Ronaldo — 9,0

Usbekistan:

Nematov — 4,4
Nasrullaev — 6,0
Khusanov — 6,5
Abdullaev — 5,8
Ashurmatov — 5,8
Shukurov — 5,4
Hamrobekov — 5,5
Karimov — 6,3
Ganiyev — 6,1
Fayzullaev — 6,3
Shomurodov — 6,5

Somit erreichte Cristiano Ronaldo, der Schütze eines Doppelpacks, als bester Spieler des Spiels die höchste Bewertung.

Cristiano RonaldoPortugalUsbekistanBruno FernandesWhoScored
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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