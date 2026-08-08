Fenerbahçe führt Rennen um Alexander Sørloth an

Goal.com berichtet .

Die Ablösesumme für den norwegischen Stürmer soll von der Führung der Rojiblancos auf 40 Millionen Euro festgelegt worden sein. Dem türkischen Klub wird derzeit zugetraut, diese finanzielle Forderung erfüllen zu können. Alexander Sørloth wechselte im August 2024 von Villarreal zum Madrider Klub. Sein aktueller Vertrag läuft bis Juni 2028.

Atlético Madrids Plan und der Faktor Dušan Vlahović

Für Atlético Madrid ist dieser Transfer ein wichtiger Schritt, um die finanzielle Stabilität zu sichern und Spielraum im Gehaltsbudget zu schaffen. Laut Matteo Moretto und beIN Sports will der Klub die durch Sørloths Verkauf gewonnenen Mittel und Ressourcen nutzen, um einen neuen Stürmer zu verpflichten. Diese Transferstrategie würde Diego Simeones Mannschaft insbesondere den Weg zur Verpflichtung des vertragslosen Dušan Vlahović ebnen.

Dušan Vlahovićs Vertrag bei Juventus läuft Ende Juni aus. Anschließend soll der Stürmer zu Atlético Madrid wechseln. Sørloths Abgang würde die Dynamik im Angriff des Madrider Klubs verändern, da die Mannschaft einen körperlich starken Mittelstürmer verlieren würde, der in Luftduellen besonders effektiv ist.

Verhandlungsphase und Ziele der Parteien

Derzeit verhandeln beide Klubs über die Zahlungsmodalitäten der Ablösesumme und zusätzliche Bonuszahlungen im Vertrag. Obwohl noch kein offizielles Angebot vorliegt, das Atléticos vollständige Forderung abdeckt, dauern die Gespräche zwischen den Parteien aktiv an.

Für Fenerbahçe soll Sørloth im Streben nach großen Zielen in der heimischen Liga und den europäischen Pokalwettbewerben zum zentralen Anführer des Angriffs werden. Ein erfolgreicher Abschluss des Transfers wäre auch ein wichtiger Katalysator für Atléticos Bemühungen, die Verpflichtung Vlahovićs zu beschleunigen.